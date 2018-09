Un zapato enganchado entre hierros fue la verdadera huella, el indicio que dio cuenta del lugar. Y todo ese romanticismo del "y si llama él no le digas que estoy", tomado de su último poema, Voy a dormir, pudo referirse a su hijo, Alejandro Storni. Alfonsina no se suicidó por amor. El cáncer no la dejaba vivir.