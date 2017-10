De la ironía de Alfonsina Storni al feminismo de hoy: ¿por qué luchan las mujeres?

Además de obrera, empleada, maestra y poeta –como si todo aquello fuera poco– Storni se había ocupado de pensar y esbozar perfiles de mujeres. Su posición adelantaba. Obvio, no la entendieron. Tuvo que usar un seudónimo en la mayoría de los artículos que escribía para que no la despreciaran. Tao Lao, firmaba a veces. Me impresionó de aquel libro la frase que decía: "Todo ser está dispuesto, siempre, a ser enemigo de otro". Storni no parecía una mujer atemorizada como yo siempre había creído. Utilizaba también la ironía, la sátira y la parodia, tonos nada predominantes en la discursividad femenina de aquella época. Pensé que yo jamás había hecho uso de la ironía en mis textos. Comencé a buscarme un poco en esa tecla, traté de ver si la podía hacer sonar. Storni había saltado todas las barreras y de eso hacía rato, mucho. Incluso había expuesto con argumentos sólidos su ideario político. En sus textos para la prensa se puede leer el apoyo explícito a la huelga de telefonistas y a la candidatura de la diputada Julieta Lanteri, fundadora del Partido Feminista Nacional.