"En esa época nadie quería ir a cubrir los partidos en los pueblos porque antes del partido principal jugaban las reservas y como los periodistas íbamos en el micro de los jugadores, había que salir de Tandil a las diez de la mañana. Se volvía muy tarde, además de que se pagaba muy poco –recuerda Nestor Di Paola, primo segundo de Dipi-. Soriano no conseguía un periodista que quisiera ir al campo y me propuso que después de que escribiera la crónica para El Eco la hiciera para Actividades. A mí me servía porque de una redacción a la otra había dos cuadras y por un mismo partido cobraba dos crónicas. Y a él también, porque no conseguía periodista. Lo único que me pedía era que llegara rápido y que no pusiera el mismo título y copete que había puesto en El Eco. Y cuando entregaba la crónica sólo me preguntaba, ¿"le cambiaste el copete"? Era su única preocupación".