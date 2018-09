Paralelo al festival, habrá dos exposiciones fotográficas: The Ramones, del caos a la cultura de Roberta Bailey que tendrá lugar en el C.C. Borges. La segunda muestra es sobre el film Salad Days, a Decade of Punk in Washington DC (1980-90) llamada In my eyes by Jim Saah, con fotos inéditas del fotógrafo de Washington DC que trabaja para los portales y magazines más importantes como Rolling Stone USA. La misma retrata la escena punk de los 80's en el DC y tendrá lugar en el mítico Salón Pueyrredón.