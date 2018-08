Dos films tendrán su premiere americana (The Gift, de Przemyslaw Kaminski, de Polonia; Trinta Lumes, de Diana Toucedo, de España); dos tendrán su premiere sudamericana (Counting Tiles, de Cynthia Choucair, de Líbano; M-1, de Luciano Pérez Savoy, de México / Bosnia) y cuatro su premiere latinomericana (Midnight Ramblers, de Julian Ballester, de Francia; Of the voice, de Bernard Weber, de Suiza / Alemania; Meta Marathon, de Said Keshavarz, de Irán; Becoming who I was, de Chang-yong Moon y Jeon Jin, de Alemania).