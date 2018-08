Abraham: "La gente que camina por la calle y le sonríe al celular. A mí me produce irritación. Le sonríe al celular, mucho. Grupos de whatsapp. Estuve en uno porque tenía un amigo que necesitaba ayuda y me borré rápido. Lo que podemos llamar el costo de enunciación: intervenir como comentaristas no tiene costo de enunciación, se puede decir cualquier cosa. El costo es cero. No sé si refleja nuestra idiosincrasia, espero que no. No sé si en Francia o Estados Unidos se difama e insulta tanto. Por otro lado, las redes sociales dan lugar a que muchos filósofos filosofen. Y eso es terrible. Y empiezan a hablar de la posverdad. Yo que me dedico a la filosofía como docente y he escrito libros, encontré una solución para mí: la verdad no existe. Existe la mentira. Y la posmentira no existe".