Hoy historias, ficciones, sobran. Hay tantas y tan buenas (y tan malas) que es imposible seguirlas a todas, y más imposible aún es coincidir. La simultaneidad ya casi no existe. A menos que uno se lo proponga y deliberadamente invite gente a su casa, es improbable seguir una serie al mismo ritmo no ya de los amigos o compañeros de trabajo o estudio, sino de la pareja o los hijos, los que comparten la misma casa (no ya la tele, porque cada uno puede ver lo suyo cuando quiera en su laptop o en su tablet).