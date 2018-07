"Se dice Fiyoy, ¿eh?… no Filoy. Mi apellido es gallego", retó a Ricardo Zelarayán cuando lo entrevistó en 1975. Para Filloy las palabras eran importantes. El lenguaje es un prisma para ver el mundo. Conocer el lenguaje en profundidad implica también conocer mejor el mundo, acercarse a él con la mayor cantidad de herramientas. Y ese prisma no es rígido, se mueve, muta, se transforma. Filloy no dudó en inventar palabras cuando las que tenía a mano no le bastaban. Hizo del lenguaje una práctica minuciosa, un consumo intenso y una producción meticulosa.