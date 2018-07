Una Eva y dos Adanes no sólo era sexual y erótica; era abierta y celebratoriamente sexual y erótica: con decenas de chistes subidos de tono, vestidos cortos y transparentes, alusiones apenas matizadas sobre la impotencia y la identidad sexual, un personaje –o quizás dos- que muy probablemente haya descubierto su homosexualidad- y hasta un título original que no podía ser más evidente en su alusión sexual: Some Like it Hot (o sea: Algunos lo prefieren caliente). A esto se le suma otra cuestión evidente: que su protagonista fuera Marilyn Monroe, la sex symbol más importante de ese momento (muchos dirían la más importante de la historia), vestida siempre con ropa muy ajustada y escotada.