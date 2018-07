–Sí, totalmente. Tenía una germanidad. Para que aprendiera a nadar me tiró al río. Nos despertaba a las cinco junto a mi hermano para ir a pintar al río. Me redesagradaba por el frío, pero al mismo tiempo me encantaba estar con él. Al volver jugábamos a que el pidiera una ginebra para mí y otra para él. Claro que era un juego. El concepto era: "es un sacrificio, pero vale la pena". El nos decía luego de pintar: "pero miren qué lindo, ¿no valía la pena venir tan temprano para estar solos en la orilla mirando este amanecer?". Una vez me metí en una especie de fosa de la que no podía salir y gritaba pidiendo ayuda. Luego de mucho tiempo lo hizo. Y me dijo: "Nunca te metas en donde no puedas salir sola". Y eso es algo que nunca perdí, sentí al escucharlo que se aplicaba a toda la vida.