"Bien", me dijo Lanzmann. "Es la única forma de ver Shoah en Argentina", refiriéndose a la proyección en tres días en la SHA que yo no había presenciado. "En video, no. Si tuviera en mis manos a X (el editor del VHS que no nombraremos) lo mataría con mis propias manos. Y lo de canal 7 fue criminal". Sabía perfectamente cómo se había exhibido su película en la Argentina y no daba la sensación de que se tratara de un caso particular, parecía que lo mismo podría haber sucedido en Chile o en Australia o en cualquier otro país que visitara.