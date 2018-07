"Mi debut en la escritura fue con una crónica y me gustó el acto narcisista de que a la gente le gustara algo que yo escribí, que es una estupidez pero bueno. Pero no, no me siento periodista definitivamente. Tampoco me siento una escritora. ¿Qué es una escritora? Me gusta escribir. Escribo cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando el trabajo me lo permite. Porque esa es otra dimensión que en los escritores está como prohibido decir de qué trabajan. Es algo que plantea Mariana Enríquez en una entrevista: tenemos que dejar de ser caretas y decir que los que escribimos no estamos tirados en un diván con un plumín y un tintero, somos laburantes y estaría bueno empezar a empatar al escritor con su dimensión de laburante. Así que volviendo a la pregunta, no me defino ni como periodista ni como escritora… laburante".