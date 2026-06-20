México

The Guardian destaca popularidad de Claudia Sheinbaum y su liderazgo de izquierda en México

El medio inglés retomó la “cabeza fría” para negociar con Donald Trump

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Mujer en podio con el escudo de México, micrófonos, fondo de barras y línea verde ascendente, y portada circular de The Guardian Weekly.
La imagen ilustra la consolidación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como líder popular, con un índice de aprobación del 70% y un reportaje en The Guardian Weekly. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, continúa consolidándose como una de las figuras políticas más influyentes de América Latina y del escenario internacional.

El diario británico The Guardian publicó un amplio reportaje en el que resalta que la mandataria mexicana mantiene un índice de aprobación cercano al 70 por ciento desde que asumió la Presidencia en 2024, convirtiéndose en la líder de izquierda más popular del mundo.

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El medio inglés subrayó que Sheinbaum, ex científica climática y considerada la principal heredera política del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha logrado posicionarse como una figura relevante en un contexto internacional marcado por el ascenso de gobiernos conservadores y de extrema derecha en distintos países del continente americano.

Asimismo, The Guardian destacó el simbolismo político y social de su llegada al poder, al convertirse en la primera mujer en gobernar México, un país históricamente marcado por estructuras políticas y culturales consideradas machistas.

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Reformas sociales impulsan respaldo ciudadano

The Guardian
Portada Claudia Sheinabum Popularidad líder izquierda aprobación (Foto: The Guardian)

De acuerdo con el reportaje elaborado por la periodista Rachel Nolan, parte de la alta popularidad de Claudia Sheinbaum se debe a las reformas sociales implementadas durante los primeros meses de su administración, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento del sistema universal de salud y los programas sociales.

El análisis señala que la mandataria ha mantenido una imagen de disciplina, serenidad y preparación técnica, atributos que derivan de su formación científica y que han marcado una diferencia respecto a otros liderazgos políticos de la región.

Sin embargo, el medio británico también expone las complejidades que enfrenta el actual gobierno mexicano. Entre los temas más delicados aparecen la crisis de desapariciones, la persistente violencia generada por el crimen organizado y el incremento de la participación del Ejército en distintas áreas de la vida pública nacional.

Según el reportaje, estos problemas representan importantes desafíos para la administración federal y han provocado cuestionamientos por parte de sectores críticos que consideran insuficientes las acciones gubernamentales en materia de seguridad y derechos humanos.

La relación con Donald Trump, uno de sus mayores aciertos

En la mañanera, la mandataria advierte que la desaparición del acuerdo encarecería autos en Estados Unidos, por los aranceles ya aplicados, y aumentaría la inflación, además de afectar el consumo. (Infobae-Itzallana)
En la mañanera, la mandataria advierte que la desaparición del acuerdo encarecería autos en Estados Unidos, por los aranceles ya aplicados, y aumentaría la inflación, además de afectar el consumo. (Infobae-Itzallana)

Uno de los aspectos más elogiados por The Guardian fue la manera en que Claudia Sheinbaum ha manejado la relación bilateral con Estados Unidos, especialmente durante las negociaciones comerciales y arancelarias con el presidente estadounidense Donald Trump.

El medio británico destacó que la presidenta mexicana logró mantener estabilidad y capacidad de negociación en momentos de alta tensión diplomática. Esa estrategia política fue descrita como una muestra de la actitud que la propia Sheinbaum denomina “cabeza fría”, una filosofía basada en actuar con serenidad y control bajo presión.

Analistas internacionales consideran que esa postura ha permitido a México evitar confrontaciones mayores con Estados Unidos y mantener abiertos los canales de diálogo económico y político con su principal socio comercial.

Sheinbaum inspira a sectores progresistas internacionales

El reportaje también menciona que Claudia Sheinbaum se ha convertido en una figura de inspiración para movimientos progresistas y de izquierda en distintas partes del mundo.

Entre los personajes citados aparece Zohran Mamdani, alcalde socialista democrático de Nueva York, quien ha expresado públicamente su admiración por la mandataria mexicana y aseguró que ella “ha demostrado lo que se puede lograr cuando se está dispuesto a luchar”.

La publicación británica considera que el ascenso político de Sheinbaum representa uno de los fenómenos más relevantes de la izquierda contemporánea en América Latina, especialmente por su capacidad para combinar una agenda social con estabilidad política y manejo diplomático.

Un liderazgo puesto a prueba

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla este miércoles, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

El amplio perfil periodístico concluye planteando una interrogante central: hasta qué punto Claudia Sheinbaum podrá mantener sus ideales de izquierda mientras enfrenta los problemas estructurales de México.

La investigación periodística explora cómo la presidenta mexicana deberá equilibrar las expectativas de millones de ciudadanos con las presiones económicas, políticas y de seguridad que enfrenta el país.

Pese a las críticas y desafíos, The Guardian reconoce que Claudia Sheinbaum atraviesa uno de los momentos políticos más sólidos de su carrera y se mantiene como una de las líderes más populares e influyentes del panorama internacional.

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