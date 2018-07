—Que sos un pelotudo, que hacete cargo, los tipos diciéndome que violé… Venía por el lado de no querer hacerse cargo. Yo no conozco un solo varón de la edad que sea que no tenga algo mínimo sospechoso en su pasado. No digo violación, golpes, sino micromachismos. Yo no violé ni maté, pero sí critiqué a una mina por ser muy puta, sí cuando me decían que no, no, no yo insistí, insistí e insistí hasta que me dijeron que sí de favor y yo sabía que era de favor y lo hice igual. ¿No me voy a hacer cargo de eso? Escribir ese texto me liberó mucho. Es decir: esto es lo que soy y de lo que estoy arrepentido, no lo voy a hacer más y a partir de ahora me voy a ocupar de deconstruirme. Y si las compañeras me dejan que acompañe lo voy a hacer, y es lo que estoy haciendo. Tratando de no ponerme en un lugar central porque no es la idea…