Personajes que circulan en la periferia del dominante rock anglosajón de las últimas 4 décadas, protagonizan documentales de particular interés. Hello Hello Hello: Lee Ranaldo: Electric Trim, de Fred Riedel, retrata desde una particular mirada intimista la grabación del primer disco solista del guitarrista de Sonic Youth, buque insignia sónico del rock alternativo que explotó en el mundo con la irrupción de Nirvana. Aunque ellos fueron anteriores y claramente una de las influencias que inspiraron al bueno de Kurt Cobain.