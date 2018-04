—¿Cuál es tu teoría de por qué la gente sigue viendo tus películas, especialmente la gente joven, pese a que muchas de ellas fueron filmadas hace casi 50 años?

—Creo que es porque el humor se mantuvo fresco, son películas que no envejecieron. Veo "Pink Flamingos" o "Female Trouble" con chicos de 20 años y reaccionan de la misma manera que quienes las vieron cuando se estrenaron hace 40 años. Pueden gustarte o no, pero no son anticuadas. Así que me siento muy agradecido con el público de todo el mundo por seguir viendo mis películas y no tener que conseguirme un trabajo de verdad (risas).