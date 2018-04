Transcurrieron dos años, el listado se acrecentó y se corporizó en la muestra. "El desafío estuvo en encontrar imágenes digitales que me permitieran trazar simetrías con sus miradas y sus rostros. Elegí las imágenes independientemente de su resolución y con la premisa de no usar photoshop, dejé la firma del fotógrafo original que encontré en algunas de ellas y también las dedicatorias". Y acerca del método para coser sus collages iconoclastas, agrega: "Una de las imágenes siempre es la original, luego le hago una máscara que funciona como transparencia y la trabajo con mi pluma digital. Me gusta que la ropa de los personajes tenga analogías, le dediqué mucha atención al vestuario en la selección de primeras imágenes porque la moda es algo que siempre observo".