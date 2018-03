—Soy una persona política, pero no panfletaria. A mí no me interesa avanzar con consignas que nunca han sido cumplidas. Si tomamos las de la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, podemos constatar que pese a los siglos transcurridos, esa idea del mundo no está siendo cumplida. Mi obra llama a la acción de pensar, de reflexionar, de conocer nuestra historia. Estamos en un momento especial en cuanto a las ideologías, tratan de salir de la era del desencanto.