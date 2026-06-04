México

Así planea el gobierno desplazar a las Afores: una aseguradora pública y más poder para PENSIONISSSTE

Martí Batres dio a conocer la propuesta realizada a los integrantes de la CNTE, quienes se han manifestado en distintos puntos de la CDMX a solo días de que arranque el Mundial

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Hombre de traje y corbata en un podio con el escudo nacional de México, con un fondo dividido entre una protesta y un logo grande del ISSSTE.
Martí Batres propone modificar el sistema de pensiones del ISSSTE y crear una aseguradora pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde de este 4 de junio de 2026 durante la tercera mesa de diálogo entre el ISSSTE, la SEP y Segob, con representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los representantes del Gobierno Federal ya prevén modificaciones al sistema de pensiones y también contemplan la creación de una “aseguradora pública”.

La propuesta fue hecha por Martí Batres, titular del ISSSTE, con el objetivo de dar respuesta a una de las demandas del magisterio: jubilación digna. Sin embargo, las modificaciones planteadas impactarán de manera directa a los trabajadores del Estado.

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¿De dónde surge la propuesta del ISSSTE?

El titular del ISSSTE argumentó que lo propuesto a los integrantes de la CNTE, surge por un diagnóstico sobre las consecuencias negativas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, misma que “sustituyó el régimen público, solidario e intergeneracional de pensiones por un sistema de cuentas individuales administradas, en su mayoría, por administradoras de fondos para el retiro (Afores) privadas”.

Teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union march towards Zocalo square to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes
Teachers from Mexico's National Coordination of Education Workers (CNTE) union march towards Zocalo square to demand better wages and pensions, under the slogan "If there's no solution, the ball won't roll," ahead of the 2026 FIFA World Cup, in Mexico City, Mexico, June 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Por otro lado, la implementación de una Aseguradora Pública radica en que sería un organismo especializado en el “pago de pensiones”, lo que abonaría a un avance gradual en “los principios públicos y solidarios que beneficien a los titulares de las cuentas individuales”. según lo detallado por la dependencia.

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Mayor poder para PENSIONISSSTE

La dependencia encabezada por Martí Batres busca alternativas para minimizar los efectos de lo implementado durante el gobierno de Felipe Calderón, de tal forma que PENSIONISSSTE se convierta en la “alternativa viable” de mejora para los trabajadores del Estado que se encuentran en el “régimen de cuentas individuales”.

Actualmente, PENSIONISSSTE es la única Afore 100% pública, la cual invierte y administra las cuentas individuales de los trabajadores que cotizan al ISSSTE, al IMSS o de forma independiente.

Su operación está bajo la supervisión de la CONSAR, lo que la sujeta a los mismos estándares de calidad del mercado y la coloca en competencia directa con las Afores privadas en igualdad de circunstancias.

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