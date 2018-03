No es la primera vez que ocurre una excentricidad así en el mundo de la actuación. Robert De Niro aprendió a dominar el instrumento de la trompeta para hacer New York, New York; Adrien Brody se fue a Europa para vivir con muy poco dinero y sentir así sensación de soledad y supervivencia del personaje de El pianista y Dustin Hoffman bajó varios kilos -al punto tal de poner en riesgo su salud- para poder hacer Marathon Man. No por nada, todos estos actores abrazaron el Método Strassberg, aquella técnica actoral en la cual se recomienda que el actor en alguna medida se mimetice con el personaje y genere una conjunción entre su personalidad y la que tiene que interpretar.