La intensidad intimista mantenida a distancia en escena se encuentra en el denso y complejo tejido musical. El compromiso de sobriedad teatral exige un espectador activo. Nos deja el rol de buscar, percibir y leer en qué este texto puede – o no- tocar una cuerda sensible en nosotros y encontrar un eco en nuestras propias vidas. No es cosa fácil, más de un siglo después y en un sociedad que atravesó una historia radicalmente distinta de la que vivió el público de Chejov en su época. Lo propio de este « eco » interior, cuando sucede, no consiste forzosamente en un placer instantáneo. Puede resonar más tarde, a veces profunda o confusamente en nosotros. Hay que dejar a algunas obras un cierto tiempo de latencia antes de saber cual fue realmente su valor en nuestra experiencia vital.