Miguel Uribe Londoño anunció su adhesión a la candidatura de Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial

Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, comunicó su respaldo a Abelardo de la Espriella en la definición presidencial, invitando a los colombianos a fortalecer las instituciones y a participar activamente en la jornada electoral - crédito Lina Gasca/Colprensa/Prensa Abelardo de la Espriella

El excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño anunció su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta, en la que el 21 de junio de 2026 se definirá el próximo presidente de Colombia entre el abogado e Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

La declaración de Uribe Londoño se realizó a través de sus redes sociales y en un comunicado dirigido a la opinión pública.

En su mensaje, convocó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral, defendiendo la democracia y las instituciones del país. “En un momento decisivo para el futuro del país, anuncio mi respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial. Colombia debe unirse para defender la democracia”, afirmó.

PUBLICIDAD

Miguel Uribe Londoño convocó a los ciudadanos a participar en la jornada electoral, defendiendo la democracia y las instituciones del país - crédito @migueluribel/X

Uribe Londoño expuso que el país enfrenta retos que exigen liderazgo y determinación. En ese sentido, consideró esencial fortalecer las instituciones y preservar la legitimidad de los procesos de participación ciudadana.

“Colombia debe unirse para defender la democracia. Hoy más que nunca debemos rodear las instituciones y garantizar que cada voto sea respetado. El país necesita firmeza, carácter y liderazgo para enfrentar los desafíos que vienen”, indicó.

PUBLICIDAD

El anuncio incluyó un llamado a la unidad, al considerar que la estabilidad nacional depende del respeto a las reglas democráticas y al resultado de las urnas. Uribe Londoño argumentó que la vigilancia ciudadana y la cohesión son elementos fundamentales para afrontar cualquier intento de desconocer la voluntad popular.

Durante la comunicación, Uribe Londoño recordó a su hijo, Miguel Uribe Turbay, asesinado y ausente en la actual contienda presidencial.

El ahora excandidato presidencial señaló que su legado se mantiene vigente en la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia.

Miguel Uribe Londoño señaló que su legado se mantiene vigente en la defensa de la libertad, la seguridad y la democracia- crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Su causa fue Colombia y lo seguirá siendo. Ese compromiso con la libertad, la seguridad, la democracia y el futuro de nuestra nación no se detiene. Hoy respaldamos a Abelardo de la Espriella porque creemos que representa los principios y el liderazgo que el país necesita para superar la incertidumbre y avanzar con esperanza hacia un mejor futuro”, aseveró.

PUBLICIDAD

En la noche del 31 de mayo de 2026, tras conocerse los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia, Miguel Uribe Londoño, excandidato por el Partido Demócrata Colombiano, se dirigió al país a través de un video. Obtuvo el 0,12% del total de votos, ubicándose en el octavo lugar con 28.642 sufragios, cuando ya se había escrutado casi la totalidad de las mesas.

Durante su mensaje, Uribe Londoño hizo referencia a la memoria de su hijo asesinado y subrayó la necesidad de proteger la democracia en un contexto político marcado por la polarización. Agradeció el respaldo recibido durante la campaña y remarcó el valor simbólico de su candidatura, así como la importancia de la participación ciudadana. Sostuvo que, a pesar de los resultados, el legado de su hijo, Miguel Uribe Turbay, permanece vigente y sigue siendo un motor para él y su familia.

PUBLICIDAD

“Agradezco de todo corazón a cada persona que nos apoyó en esta campaña y al excelente equipo que nos acompañó”, expresó al inicio. Recordó los desafíos que enfrentó durante la contienda electoral y afirmó: “Hicimos un gran trabajo, hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la fe, la coherencia, el amor, la decencia y la integridad que nos caracterizó todo el tiempo”.

Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial por el Partido Demócrata Colombiano, dijo que "hicimos un gran trabajo, hemos tenido toda clase de obstáculos, pero los superamos con la la fe, la coherencia, el amor , la decencia y la integridad que nos caracterizó todo el tiempo" - crédito @migueluribel/X

En su intervención, insistió en la defensa de los valores familiares: “Defendimos y honramos el legado de Miguel con carácter y entereza”, y alentó a no perder la esperanza: “Sigamos caminando y confiando en Dios”.

PUBLICIDAD

Uribe Londoño reiteró el valor del esfuerzo colectivo y la perseverancia, destacando la relevancia de mantener viva la memoria de su hijo en la historia del país: “Triunfamos conservando en la memoria histórica de los colombianos la imagen de Miguel Uribe Turbay”.