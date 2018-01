Dentro del recorrido del museo la idea es que se pueda ver cómo era un hogar de tránsito. Por eso la propiedad en sí forma parte de la exhibición. Es otro de los niveles en los que uno puede recorrer el museo. El visitante va a hacer un recorrido biográfico que a su vez despliega hacia lo histórico coyuntural. La idea es acceder, a través de Eva, no solo a una biografía sino también a un momento más que particular de la historia nacional, entiendo precisamente que Eva desborda esa biografía. No es simplemente una primera dama sino que en particular es una líder política y es uno de los personajes más importantes y más controversiales de la historia nacional", detalla Régolo.