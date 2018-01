— Bueno, no me llama la atención. Me parece que es como una historia tristemente típica. Y también emblemática porque da un ejemplo de lo que pasó siempre. Ella no podía publicar la novela con su nombre y, de hecho, cuando Percy Shelley se la manda a leer a Walter Scott, el autor de Ivanhoe, para ver qué le parecía, Walter Scott la comenta pensando que era de Shelley. Pero bueno, Mary Shelley también tenía carácter y ella le escribe a Sir Walter Scott aclarándole que la novela era de ella. Solo cuando la novela se hace famosa puede aparecer con su nombre. Cosa por la que ella tuvo que pagar biográficamente, ¿no?, en su vida personal.