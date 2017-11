Cuando desde La Boca, escuchábamos la sirena del Docke y el río crecía, nos pasábamos las tardes amasando pan y jugando al chinchón o a la guerra. En chiste me persiguió todo un invierno porque en una partida me había ganado el único abrigo que tenía. Antes de salir yo miraba por la cerradura para asegurarme de que no hubiera moros en la costa y pasaba zumbando por el lavadero. Mientras bajaba a saltos la escalera, escuchaba sus carcajadas a todo volumen. Un mediodía, después de almorzar, le pregunté qué iba a hacer y me dijo que iba a mirar la novela y a dormir la siesta. Le pedí si me podía quedar con ella y me dijo que sí. Nos acostamos en la cama y de repente sentimos un ruido y nos fuimos al piso. Los dos nos miramos sorprendidos y entre carcajadas me dijo: "Me parece que rompimos la cama, negro". Nunca me voy a olvidar de su voz burlona gritando "Forza azurra" cuando Italia metió el primer gol en el partido contra Argentina en el mundial del '90.