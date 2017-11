Filmada con mucho con dinamismo y con una impecable fotografía, La fraternidad del desierto no se carga con una pesada narración en off como los documentales tradicionales. No hay relator omnipresente, sólo el testimonio de los protagonistas, sus recuerdos, los diálogos en reencuentros motivados por la propia película, y es a través de esta polifonía que se va reconstruyendo no sólo la historia, sino el clima, el debate de ideas de una época, algo que no siempre es fácil de transmitir en todos sus matices a quienes no lo vivieron; más aún en tiempos de una polarización que suele venir acompañada de una excesiva e irritante simplificación.