Paloma Valencia alertó sobre hallazgo de banderas del ELN en Bogotá: “Fue uno de los artífices de lo que llaman estallido social”

La exsenadora expresó su preocupación por la aparición de banderas del ELN en localidades de Bogotá como Kennedy y advirtió que no se trata solo de símbolos, sino de la presencia de grupos narcoterroristas que buscan generar violencia urbana - crédito @PalomaValenciaL/X

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A través de sus redes sociales, la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia advirtió que la aparición de una bandera del ELN en Bogotá podría tener estrecha relación con un posible avance de la organización hacia escenarios de violencia urbana y reclamó una respuesta “con contundencia” de las autoridades, después de que el símbolo fuera hallado en un puente vehicular de la localidad de Kennedy.

El episodio, que ocurrió el jueves 6 de agosto, se produjo en la intersección de la avenida Ciudad de Cali con avenida Guayacanes, en una jornada en la que se celebraba el aniversario 488 de la fundación de la capital de la República y en vísperas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevó a cabo en Cali (Valle del Cauca). Por fortuna, la Policía descartó la presencia de artefactos explosivos.

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La exsenadora Paloma Valencia expresó su preocupación frente a lo que sería una demostración de poder del ELN en Bogotá - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

Frente a esto, la excongresista y exaspirante presidencial advirtió en X que “las banderas del ELN parecen estar tomando cada vez más fuerza en Bogotá, y con ellas, también su presencia en distintos sectores de la ciudad”. En el mismo mensaje, la política caucana pidió que “las autoridades actúen con contundencia y no permitan que estos grupos sigan avanzando ni que continúen tomándose más territorios de nuestro país”.

En su pronunciamiento, Valencia fue más allá y puso la lupa sobre qué hay detrás del símbolo hallado en el sur de la capital. “Una pregunta que uno se hace es no solo la bandera, sino ya la presencia”, afirmó la exparlamentaria, al referirse a la instalación del emblema en Kennedy, una de las localidades más pobladas de la ciudad, y que fue clave en el denominado “estallido social” que se produjo entre abril y julio de 2021.

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Las autoridades buscan establecer si la bandera del ELN correspondió a propaganda de una estructura del grupo armado ilegal - crédito suministrada a Infobae Colombia

Valencia relacionó el hallazgo con una estrategia de intimidación en zonas urbanas

En un video adjunto a su publicación, la exsenadora sostuvo que el cambio que observa no pasa solo por la exhibición de símbolos, sino por la modalidad de acción que atribuye al grupo armado. “Aquí tenemos que entender que esta guerra de los narcoterroristas ha ido cambiando. Ahora pretenden hacer mucha violencia urbana, porque tiene muchísimo más impacto, pero pone en peligro millones de vidas”, dijo la política.

Esa postura coincidiría con una de las hipótesis que manejan las autoridades tras el hallazgo. La investigación en curso evalúa si la ubicación de la bandera respondió a una maniobra de propaganda e intimidación en un punto de alto flujo vehicular y peatonal, en el que el pendón rojo y negro con las siglas blancas del grupo fue visto por cientos de personas en las primeras horas de la mañana, pero posteriormente fue retirada.

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En la vereda Montecristo de Gachalá (Cundinamarca) también aparecieron símbolos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) - crédito suministrado a Infobae Colombia

En su reacción a este suceso, la excongresista pidió que no solamente se identifiquen los responsables de esta clase de actos, sino que se logre su captura. “Ojalá haya contundencia con inteligencia de la fuerza pública que hay que recobrar para poder identificar estos grupos narcoterroristas, poder meter presos a sus integrantes y garantizar la seguridad a todos los bogotanos”, señaló Valencia en su mensaje.

La dirigente también relacionó la aparición de la bandera con un análisis más amplio: la presunta infiltración de la guerrilla en las propuestas de 2021. “Hay que tener muy en cuenta que fue el ELN uno de los artífices de lo que llaman el estallido social, donde claro, salieron muchos muchachos y gente que quería protestar por la situación que vivía el país, pero también hubo la infiltración de este narcoterrorismo”, sostuvo la mujer.

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Y es que la pregunta con la que Valencia cerró sus declaraciones parece resumir lo que está aún por definirse en las indagaciones judiciales. ¿Será que están llegando a Bogotá con ese propósito?”, remarcó la exparlamentaria, en lo referente a si esta clase de símbolos mostrarían la intención del ELN de impulsar un estado de caos en la ciudad y otras capitales, tras el inicio del Gobierno de Abelardo de la Espriella.