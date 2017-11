Reagan y estos nombres constituyen parte del espíritu de esos tiempos inolvidables cuyas luces y sombras siguen tocándolo todo. Estas páginas van a contar un viaje que se inicia con la aparición del VHS, que continúa con el gran espectáculo y que culmina con Michael Keaton en un tejado gritando "I'm Batman!". Advierto: será un viaje personal, apasionado y lleno de nostalgia. Éramos chicos, estábamos en Villa Crespo, el cinismo no era moda y Bazooka parecía no tener límite para inventar gustos de chicle nuevos. Imaginemos un tiempo donde los videojuegos recién asomaban, las computadoras personales no habían aparecido aún y los cumpleaños infantiles a veces se transformaban en pequeños festivales de cine. Los niños de los setenta y ochenta vivieron aquellas míticas proyecciones hogareñas de películas en Super-8, en realidad de tres o cuatro rollos que resumían algo de la trama o las mejores secuencias de los éxitos del momento. Star Wars, El planeta de los simios o Dedos de oro: cualquier cosa podía suceder. El plato fuerte de aquella reunión a todo chizito y sanguchito de miga era el cine y luego de veinte minutos de gloria, a correr jugando a la película del momento. Así vi Tiburón por primera vez, así vi Star Wars por primera vez.