-No creo que la censura sea buena nunca, de ningún modo. Al mismo tiempo, es cierto que en China construyeron un ecosistema nacional, su propia internet. De hecho es el único lugar en el mundo donde no se usa Google sino Baidu; no se usa Amazon sino Alibaba; no se usa Twitter sino Weibo; estás en Renren en vez de estar en Facebook, entonces es censura. Y más que nada también hay un enfoque nacionalista de internet y construyeron sus propias plataformas no sólo por cuestiones políticas sino también por motivos económicos.