El 22 de noviembre, no hay que perderse la obra del austríaco Georg Friedrich Haas en el Teatro Colón. A pesar de no ser todavía muy conocido en Argentina, el compositor nos deja con In vain (2012) una pieza considerada por ciertos especialistas como la primera obra maestra del siglo XXI. En reacción a la victoria de la extrema derecha en su país en las elecciones del 2000, Haas la construye sobre la oposición de fuerzas contrarias: actividad versus éxtasis, luz versus oscuridad. Esta última en el sentido poético pero también en concreto: según la partitura, la iluminación de la sala acompaña el desarrollo musical en fade out hasta hundir a músicos y oyentes en la oscuridad total mientras se sigue explayando el climax, el punto de tensión culminante. No queda otra posibilidad excepto abandonarse a la experiencia de inmersión en la escucha pura. No prestar atención a nada más que no sea el fenómeno sonoro permite ampliar la percepción auditiva y descubrir con otro enfoque los relieves de las tan peculiares ondas dramáticas que se intensifican a medida que avanza la pieza.