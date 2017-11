El tema está justamente en que estos personajes hacen situaciones de lo más frecuentes pero no son para nada frecuentes. Un poco a la inversa de Hitchcock, su idea no es hacer películas sobre personajes ordinarios en situaciones extraordinarias, sino sobre personajes extraordinarios en situaciones aparentemente ordinarias. Esto siempre genera una situación extraña en su cine, en donde lo cotidiano y lo así llamado normal choca con lo que uno llamaría lo sorprendente o lo anómalo, al punto tal que no pocas veces en su cine la línea entre una cosa y otra se vuelven indistinguible.