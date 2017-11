El 2 de mayo de 1982, Darío estaba a bordo del único barco hundido en guerra por un submarino nuclear, el General Belgrano que los ingleses atacaron fuera del área de exclusión establecida por el Gobierno británico alrededor de las Islas Malvinas. Hacía tres años que estaba en la Marina, se había anotado a los 15, cuando escuchó por la radio la convocatoria; lo hizo, le pareció una buena salida laboral para su familia, su mamá viuda y un hermano menor. Ahí se formó como maquinista. Cuando escuchó el impacto del primero de los tres torpedos MK-813, estaba en la sala de máquinas, abajo, en la panza del barco. Ponía y sacaba quemadores, mantenía la presión de las calderas. La electricidad se cortó de inmediato y junto a sus compañeros empezó a subir hasta la superficie. A oscuras, cargaban a los heridos, quemados, hasta las distintas balsas. Eran las cuatro de la tarde; a las seis ya era plena noche. El inmenso casco del barco se hundía un grado por minuto como rendido ante el cansancio de toda una vida. Afuera, 20 grados bajo cero de sensación térmica, plena humedad. Darío y otros 20 se subieron a una balsa con lugar para 15. Hubo que volver a inflarla en el camino. El oleaje de 12 metros de altura los hundió, no recuerda cuántos metros: "No tengo palabras para esa sensación, era como ceder ante una fuerza imparable con el miedo de no salir a flote nunca más, hasta que subimos". Durante las siguientes treinta horas hasta que fueron rescatados, solo pensó en no dormirse, en mantener el cuerpo caliente de algún modo, en asistir a sus compañeros: "Escuché gente morir, a la balsa que estaba junto a nosotros se le dio vuelta el techo, murieron todos… Por algo me tocó estar ahí y sobrevivir, todavía no lo comprendo bien. Es la experiencia dramática y espiritual más grande de mi vida." De los 1093 tripulantes, se salvaron 770.