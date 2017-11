Además de la música digital, las disquerías hoy deben competir con un nuevo actor que apareció en el rubro en los últimos años: las disquerías virtuales. Las distribuidoras y los sellos ya no venden exclusivamente a los comercios, sino a particulares que venden discos a través de tiendas online y redes sociales. Al no tener un local a la calle ni empleados, pueden vender a precios más bajos, pero la experiencia de compra es completamente diferente, ya que la atención no es tan personalizada y, desde ya, no hay bateas que revolver, uno de los pasatiempos favoritos de los amantes de los discos.