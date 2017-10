Aún no se qué me resultaba atractivo de La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca, un diario sábana, blanco y negro, la mitad de mi tamaño en aquel entonces. Hoy solo se llama La Nueva, apócope para evitar el lastre de la dictadura y de su ex dueño, Vicente Massot. Pero en honor a la versión que entonces tenía de él, a mis 8, 9 años, recuerdo cargar en mano una cámara de fotos compacta, rota, pesada, en desuso, vuelta preciado juguete, y salir a recorrer el barrio. Frente a mi casa estaba mi escuela, proximidad geográfica causante de la envidia en mis compañeros. También, sobre la calle Chiclana, la panadería Anahí donde compraba medio kilo de felipes todos los santos días. (Y una vez, avergonzada de un modo bochornoso como nunca hasta entonces, de un modo que aún evoco en la piel y en la manera de mirar hacia abajo, tuve que buscar el pan de prepo, con ruleros bajo una redecilla, enviada por mi inconmovible madre, para cumplir con la obligación diaria, incluso antes del acto escolar para el cual debía lucir ricitos de oro de "dama antigua".)