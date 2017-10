— Sí, mira: recién se me ha planteado. O sea, yo no me expresé así antes pero yo creo que estamos en un momento excepcional. Hay momentos en la vida en que uno no sólo es periodista sino es ser humano, ciudadano, y uno tiene ya un papel. Quizás si yo tuviera 25 años y estuviera recién comenzando en un diario a lo mejor me cuidaría más. Pero no sé, yo creo que Trump rompe el molde. No soy el único, el New York Times dice siempre con el tono flemático del New York Times que el presidente Trump mintió hoy cuando dijo tal y tal. Es un asunto fáctico, no es ideológico, es que si él miente hay que decir que mintió, no es que, ah, porque nosotros somos demócratas y tú eres republicano, no. Y así lo hacen. Porque resulta que él es un farsante y cínico y está ahí; no es como Obama, que podría haber circunvalado algo, no dicho algo, aunque también intentaron con rigor periodístico pillarlo por otros medios. Pero esto es distinto, el comportamiento de este tipo es distinto. ¿Sabes qué? Lo veo con tristeza en la televisión porque la verdad es que se ha perdido prácticamente lo que es el noticiero. Todo es pro o en contra, está muy polarizado. Se ve menos en los diarios, esto es muy reciente. Pero sí estamos experimentando una etapa nueva en donde somos más explícitos en torno a lo que pensamos que ha de ser la actuación correcta, aceptable, dentro del ámbito democrático de nuestros gobernantes. Somos muchos y de muchos aspectos de la sociedad quienes tenemos que enfrentar un reto nuevo. Mi reto es distinguir lo que hago como cronista. Pero si me preguntas sobre Trump te voy a decir sin pelos en la lengua lo que creo. Ahora, si mañana yo tengo que hacer una crónica sobre México, Brasil o Canadá lo voy a hacer de la misma forma que siempre hice. Es más, te voy a decir algo, a pesar de que me he expresado como me he expresado sobre Trump, hace poco estuve en la Casa Blanca y entrevisté a alguien muy cercano a Trump. Tuvimos una conversación casi normal, buena, nos dimos la mano. Fue un poco extraño pero bueno, yo me porté bien, las reglas establecidas en torno a la conversación las respeté.