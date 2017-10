Los datos de la rebelión me parecieron fascinantes. ¿Cómo es que yo, que me precio de haber leído prácticamente todo lo relacionado con el tema, jamás había sabido de ella?, me pregunté. Y la respuesta obvia me dejó pasmada: porque todo estaba escrito con la perspectiva porteña. Lo acontecido en el corazón del entonces virreinato había sido soslayado por la Historia y la Literatura, con la excepción de un librito de don Arturo Capdevila y los de un par de autores cordobeses, bastante antiguo uno, que Cristina Bajo me prestó apenas supo de mi proyecto en una de mis visitas.