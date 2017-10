Se hace imprescindible conocer la manera de discriminar entre unos y otros. Así como los CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) se inventaron para saber cuándo es un ordenador y cuándo una persona la que está intentando validarse en un sitio web, de la misma forma, debemos poder detectar zombis, si queremos mantener al planeta a salvo de la invasión. De nada servirá bucear en sus costumbres, en sus gustos, en sus elecciones políticas. Y aquí vuelvo al servicio que la editorial le presta a la comunidad iberoamericana, como una suerte de CAPTCHA literario, porque sabe que lo único seguro es que los zombis no se ríen y no compran libros sobre zombis.