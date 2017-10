Tiene una hija pequeña pero de su vida personal quiere hablar poco, le gusta conservar un espacio de privacidad para ella. No quiere opinar demasiado sobre política, pero se enciende cuando mencionan a Trump y dice que Hillary no ganó por ser mujer: "Los hombres sólo escuchan a los hombres". Además asegura que el lenguaje del racismo es el mismo que el del nacionalismo, y lo dice en una ciudad donde los días están siendo complicados. Es una mujer valiente y segura, pero realista: "Habrá gente a la que nunca convencerás. No es que no sepan, es que no quieren saber". Aclara que ella no representa África y tampoco a Nigeria. Es una mujer negra que defiende a las mujeres, que defiende la igualdad de oportunidades. "No me di cuenta que era negra hasta que llegué a Estados Unidos y se sorprendían por lo bien que hablaba inglés cuando es el idioma oficial de Nigeria. Estudiamos en inglés", explica.