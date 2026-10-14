Cuba

El Hospital de Cárdenas en Cuba traslada a pacientes de terapia intensiva por una avería eléctrica

La Dirección de Salud de Matanzas ordenó la derivación al Faustino Pérez porque las labores técnicas requieren desconectar la corriente, sin precisar cuántos internados serán movilizados ni el plazo de reparación

Una avería eléctrica en el Hospital Julio M. Aristegui Villamil de Cárdenas obligó a trasladar pacientes de terapia intensiva a Matanzas. (Cortesía: CubaCuba)
Una avería eléctrica en el Hospital Julio M. Aristegui Villamil de Cárdenas obligó a trasladar pacientes de terapia intensiva a Matanzas. (Cortesía: CubaCuba)
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El Hospital Julio M. Aristegui Villamil de Cárdenas sufrió una avería eléctrica que obligó a organizar el traslado de pacientes de terapia intensiva hacia el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, en Matanzas, para mantener la atención de quienes requieren cuidados críticos.

La Dirección General de Salud de Matanzas confirmó que los trabajos técnicos exigen desconectar el suministro eléctrico de la institución. El organismo dispuso la derivación de los internados en las unidades de terapia para evitar que la interrupción afecte su asistencia médica.

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El Hospital Faustino Pérez cuenta con medicamentos, recursos materiales, personal sanitario y condiciones logísticas para recibir a los pacientes, según informaron las autoridades mediante una comunicación difundida por el periódico provincial Girón. También se habilitará un salón de emergencias y permanecerán operativos los servicios de urgencias pediátricas y de adultos.

La cifra de personas que serán trasladadas, la duración del corte eléctrico y la fecha de finalización de las reparaciones no fueron precisadas. Un equipo multidisciplinario coordina la atención entre las instituciones sanitarias de la provincia.

El Hospital Faustino Pérez habilitó áreas de emergencia y personal sanitario para recibir a los enfermos de cuidados críticos. (Imagen de cortesía)
El Hospital Faustino Pérez habilitó áreas de emergencia y personal sanitario para recibir a los enfermos de cuidados críticos. (Imagen de cortesía)

La situación fue denunciada inicialmente por el activista Christian Arbolaez, quien afirmó que el centro permanecía sin electricidad desde las primeras horas del día. “¡Una situación alarmante en un hospital donde la electricidad es indispensable para salvar vidas!”, expresó al alertar sobre lo ocurrido, según CiberCuba.

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Arbolaez aseguró haber recibido reportes sobre la llegada de más de siete ambulancias para participar en los traslados y señaló que el cuerpo de guardia estaba completamente lleno. También atribuyó la falla a la caída de una fase eléctrica y sostuvo que las reparaciones podrían extenderse al menos una semana, aunque las autoridades no confirmaron ese plazo ni la situación de la planta de respaldo.

Antecedentes de traslados durante apagones en Matanzas

El Hospital Julio M. Aristegui Villamil ya enfrentó una emergencia similar en marzo de 2025, durante un apagón masivo en Cuba. Entonces, la falta de generación eléctrica de respaldo obligó a trasladar pacientes graves hacia otros centros de Matanzas.

En esa ocasión fueron derivados dos pacientes que necesitaban ventilación mecánica, tres embarazadas y seis niños con problemas respiratorios. Los traslados se realizaron al Hospital Comandante Faustino Pérez y al Hospital Pediátrico Provincial, que contaban con áreas abastecidas de electricidad, informó Girón.

El Hospital Faustino Pérez habilitó áreas de emergencia y personal sanitario para recibir a los enfermos de cuidados críticos. REUTERS/Ricardo Arduengo
El Hospital Faustino Pérez habilitó áreas de emergencia y personal sanitario para recibir a los enfermos de cuidados críticos. REUTERS/Ricardo Arduengo

La dependencia de ventiladores mecánicos, monitores y otros equipos convierte la falta de energía en un riesgo para los pacientes de terapia intensiva. Las autoridades habilitaron los teléfonos 45 253910, del Centro de Coordinación del SIUM Provincial, y 45 253937, del Puesto de Dirección del Hospital Faustino Pérez, para brindar información a familiares y pacientes.

Los cortes eléctricos también provocaron evacuaciones en otras instituciones sanitarias cubanas. En abril, una sobrecarga de voltaje en las líneas que abastecían la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios del Hospital Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, causó el calentamiento de la conexión principal y obligó a evacuar a 12 pacientes.

En agosto, Arbolaez denunció que un policlínico de Santa Marta no tenía medios para medir la glucosa de un hombre hallado inconsciente, por lo que sus acompañantes debieron conseguir un glucómetro por sus propios medios.

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