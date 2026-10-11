El grupo Gaviota mantiene inactivas casi nueve de cada diez habitaciones que declara poseer en Cuba

22/07/2026 Iberostar Selection Varadero ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA IBEROSTAR

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Gaviota, el grupo hotelero del Ejército cubano, mantiene fuera de servicio casi nueve de cada diez de sus habitaciones mientras promociona la reapertura de un hotel de lujo en Varadero.

La propia empresa reconoció el viernes que de las más de 30,000 habitaciones que dice poseer en toda la isla, solo 3,470 están operativas, según informó 14ymedio, sitio de noticias cubano independiente, en una nota sobre la situación del conglomerado turístico perteneciente a Gaesa.

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El dato equivale apenas al 11.6% de la capacidad que el propio grupo exhibe en su página oficial, con instalaciones repartidas también por Holguín, Jardines del Rey, Baracoa y Santiago de Cuba.

La directora de Ventas de Gaviota, Elia Elena Cortés, detalló durante una presentación en el hotel Paseo del Prado, en La Habana, que las habitaciones activas se concentran en cuatro polos: La Habana, Varadero, Topes de Collantes y Cayo Santa María.

Según la ejecutiva, esa reducción ha permitido “mejorar la atención a los clientes” y “garantizar los suministros”, dijo ante 14ymedio.

El sector turístico en su peor momento en décadas

La isla recibió apenas 450,353 visitantes internacionales entre enero y agosto de 2026, un 64.4% menos que el año anterior.

Siete cadenas hoteleras extranjeras abandonaron el país y aerolíneas como Air Canada, Iberia, Air France y Turkish Airlines suspendieron sus vuelos por la crisis de combustible y la caída de la demanda.

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La contracción no se limita al turismo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo de las Naciones Unidas, proyecta una caída del producto interno bruto cubano del 10.3% para este año, la mayor contracción prevista entre los países de la región, según cifras divulgadas en los últimos días.

El desplome se agravó durante el verano. En agosto llegaron apenas 30,490 visitantes internacionales, por debajo de los 32,272 registrados en julio.

Los mercados emisores tradicionales también se derrumbaron: Canadá cayó más del 70% interanual y Rusia retrocedió una proporción similar, mientras España perdió cerca de dos tercios de sus visitantes respecto al año previo.

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Un relanzamiento con nombre repetido en Cayo Libertad

En ese contexto, Gaviota presentó como una de las principales novedades de la temporada 2026-2027 la apertura, prevista para el 23 de octubre, del Playa Luxury Varadero. Se trata de un hotel de 85 habitaciones exclusivo para adultos, situado en Cayo Libertad, en el extremo de la península de Hicacos.

El establecimiento no es nuevo. Construido en 2005 como parte del complejo Marina Palace, funcionó primero como Cayo Libertad Royal Island y luego, bajo gestión de Barceló, como Cayo Libertad Club Premium.

Tras la salida de la cadena española pasó a manos de Blau, que lo explotó como Blau Privilege Cayo Libertad. Más tarde quedó integrado en la etapa de Posadas bajo la marca Fiesta Americana, hasta que Gaviota lo relanzó en agosto de 2025 con el mismo nombre que ahora vuelve a anunciar como “apertura”.

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Una playa de arena clara en un destino turístico de Cuba luce completamente desierta, reflejando el impacto en la industria del turismo de la isla. (Captura de video)

La propia plataforma de reservas de la empresa mantiene bloqueadas todas las fechas de octubre y solo ofrece disponibilidad a partir del 1 de noviembre.

Para entonces, una habitación cuesta desde USD 363 por noche, precio mínimo que confirma el posicionamiento de lujo del hotel en un mercado con escasa demanda.

Las sanciones estadounidenses y la salida de cadenas españolas

El golpe más reciente al sector llegó por la vía de las sanciones de Washington. La Administración estadounidense amplió este año las restricciones contra el Ministerio de Turismo cubano, lo que terminó por asfixiar a la estructura hotelera del Gobierno de la isla.

Fotografía que muestra la fachada del conglomerado militar cubano Gaesa este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Felipe Borrego

Ante ese escenario, Meliá comunicó el cese de toda su actividad en Cuba y alegó “notables dificultades” operativas, legales, económicas y financieras. Barceló e Iberostar también dejaron de operar y comercializar los hoteles que hasta entonces habían quedado al margen de las sanciones.

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El primer ministro cubano, Manuel Marrero, reconoció en julio que el 73% de las instalaciones hoteleras del país permanecían cerradas y que alrededor de 25.000 trabajadores del sector se encontraban en situación de disponibilidad, es decir, sin actividad laboral asignada.

La reapertura de otros destinos, condicionada a las sanciones

Frank País Oltuski Rodríguez, vicepresidente del grupo, afirmó que la empresa estudia la reapertura de otros destinos durante la temporada alta. Sin embargo, reconoció ante 14ymedio que esa posibilidad dependerá de la situación del país y de las sanciones estadounidenses.

“Los clientes no se merecen perder Cuba”, lamentó el directivo.

Gaviota anunció además una edición especial del evento Cayotonazo, entre el 31 de diciembre y el 3 de enero, y aseguró que mantiene disponibles traslados privados y colectivos entre sus principales polos, además de excursiones y una flota de automóviles en puntos estratégicos del país.

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Fotografía del 6 de Junio de 2026 de edificios y hoteles en La Habana (Cuba) (EFE/ Ernesto Mastrascusa)

El deterioro del destino, anterior a las sanciones de este año

El retroceso del turismo cubano no comenzó con las restricciones de este año. A finales de 2025, huéspedes de hoteles en Varadero, Holguín y otros polos denunciaban en Tripadvisor falta de variedad en la comida, instalaciones deterioradas, problemas de limpieza, restaurantes cerrados y fallos en servicios básicos.

A esos reclamos se sumaron los apagones y los problemas de transporte derivados de la crisis energética. La isla registró ocho desconexiones totales de su sistema eléctrico en lo que va de 2026, según constató la agencia EFE, un factor que también incide en la operación hotelera y en la experiencia de los visitantes.

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Cuba fue además perdiendo competitividad frente a otros destinos del Caribe por sus precios, las dificultades cambiarias y las carencias de infraestructura fuera de los grandes complejos hoteleros.

A ello se añadieron la lenta recuperación tras la pandemia, la reducción de rutas aéreas y, a finales del año pasado, el impacto de las epidemias de dengue y chikunguña sobre la imagen del destino.

La isla cerró 2025 con algo más de 1,8 millones de visitantes internacionales, una cifra muy lejana a los más de cuatro millones anuales que recibía antes de la pandemia. Las nuevas sanciones de este año no originaron la crisis, pero sí profundizaron una caída que ya estaba en marcha desde antes.

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