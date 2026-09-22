Cuba

El “asere” cubano podría ser incorporado oficialmente al Diccionario de la Lengua Española a fines de 2026

La expresión obtendría reconocimiento lexicográfico tras décadas de presencia en conversaciones informales y entre comunidades migrantes originarias de la isla

El reportero de telemundo 51 detalló la posible inclusión de la palabra cubana asere en el Diccionario de la lengua española (@yunieskynow)
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“Asere”, una de las expresiones más extendidas del habla coloquial cubana, podría incorporarse a finales de 2026 al Diccionario de la lengua española (DLE). La posible entrada supondría un reconocimiento académico para un término asociado desde hace décadas con la cercanía, la amistad y la identidad lingüística de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.

El anuncio fue realizado por Cristian Martínez González, director del proyecto Buen Idioma -un espacio dedicado a difundir recomendaciones sobre el uso correcto del español-, durante una intervención en la televisión cubana. “Asere es uno de los vocablos que está previsto que se incluya a finales de 2026 en la 24.ª edición del Diccionario de la Lengua Española”, señaló el periodista y divulgador lingüístico. La publicación de esa edición coincide con el calendario que habían anunciado la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE).

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La incorporación sigue siendo una previsión

Las academias se encuentran trabajando en la preparación de la nueva edición del Diccionario de la lengua española (DLE), cuya publicación está prevista para el mes de noviembre. Hasta el 21 de septiembre, no habían divulgado una confirmación específica sobre la incorporación de «asere», por lo que esa información debe considerarse una previsión adelantada por Martínez González.

La eventual incorporación de asere al repertorio académico sumaría una voz cubana. Según informó Periódico Cubano, la edición de este año coincidirá con la conmemoración de los 300 años del Diccionario de autoridades, la obra que antecedió al actual diccionario académico.

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La nueva edición del Diccionario de la lengua española está prevista para noviembre y coincidirá con los 300 años del Diccionario de autoridades (REUTERS/Ricardo Arduengo)
La nueva edición del Diccionario de la lengua española está prevista para noviembre y coincidirá con los 300 años del Diccionario de autoridades (REUTERS/Ricardo Arduengo)

“Asere” y “acere” son grafías válidas en el uso cubano

La discusión acerca de la forma de escribir el término es un debate vigente. Martínez González considera que ambas formas son válidas, aunque recomienda utilizar “asere”, escrito con «s», porque se trata de la grafía de uso más frecuente. El Diccionario de americanismos de la ASALE registra “acere” como su entrada principal y le atribuye el significado de “amigo íntimo, compañero inseparable”; en ese mismo diccionario, «asere» figura consignada como una variante.

La clasificación académica identifica el vocablo como propio de Cuba y ligado al habla popular. Esto no significa que esté limitado a un solo grupo social: el diccionario indica que puede aparecer de forma espontánea entre hablantes cultos. Su uso, sin embargo, depende del contexto, ya que pertenece al registro coloquial y puede no ser adecuado en comunicaciones formales.

Martínez González rechazó que el término sea considerado automáticamente una palabra vulgar. “Es una palabra que se ha extendido en el español de Cuba y no hay motivo para censurarla”, afirmó en declaraciones recogidas por CiberCuba.

Un diccionario abierto muestra las palabras ASERE y ACERE junto a dibujos de músicos, bailarines, automóviles antiguos, palmeras y tazas de café.
«Asere» y «acere» son grafías válidas en el uso cubano, aunque «asere» es la forma más frecuente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor identitario de la expresión

El periodista de Telemundo 51, Yuniesky Ramírez, destacó en redes sociales el valor identitario que tendría la inclusión. “Asere es un cubanismo, es una palabra empleada en Cuba, muy popular en Cuba”, explicó a través de un video publicado en su cuenta de Instagram. Allí comparó su significado con expresiones como “pana”, en Venezuela, y “carnal”, en México.

Ramírez recordó que la expresión se ha utilizado en los barrios “de orilla a orilla” del país, aunque durante años existió un debate sobre su pertenencia al habla culta. “Siempre existió un debate de que la palabra no era totalmente del habla culta en Cuba y que la palabra era algo vulgar, algo chabacano”, señaló. También añadió que algunos cubanos pueden optar por no usar la expresión, una preferencia que consideró válida dentro del debate sobre sus registros y usos.

La expresión alcanzó proyección internacional durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2023, cuando aficionados y jugadores emplearon el nombre “Team Asere” para identificar a la selección de Cuba. Ese uso de la palabra logró poner una expresión coloquial de la isla en el primer plano internacional.

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