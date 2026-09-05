Cuatro cubanos murieron en agosto al intentar salir de la isla por mar, según informe

Cuatro personas cubanas murieron en agosto de 2026 durante travesías marítimas para salir de Cuba, según el Índice de Riesgo Migratorio Cubano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuatro personas cubanas murieron en agosto de 2026 durante travesías marítimas para salir de Cuba, de acuerdo con el Índice de Riesgo Migratorio Cubano (IRMC), elaborado por el medio independiente elTOQUE y la organización Fundación 4Métrica.

El IRMC ubicó el riesgo migratorio en agosto en el nivel alto, con un valor de 0.72 sobre un máximo de uno. El registro reunió 13 eventos que involucraron a 223 personas cubanas en seis países, con México como el territorio con más incidentes.

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El informe señala que las rutas marítimas concentraron casi la mitad de los episodios documentados y el mayor impacto humano. En esos trayectos participaron 48 migrantes y ocurrieron cuatro de las seis muertes registradas durante el mes. Además, todas las desapariciones que permanecían sin resolver al cierre del período estaban vinculadas con un naufragio frente a las costas de Pinar del Río.

El IRMC ubicó el riesgo migratorio cubano en nivel alto en agosto, con 13 eventos, 223 personas afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Naufragios en agosto

Uno de los hechos ocurrió el 8 de agosto, cuando una lancha rápida salió desde la zona de Cayuco, en Manuel Lazo, municipio de Sandino, Pinar del Río, con destino a Cancún. A bordo viajaban unas 19 personas.

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La embarcación sufrió una avería y volcó en las cercanías de Las Martinas. El accidente provocó la muerte por ahogamiento de Leodannis Sánchez, de 17 años, y de su pareja, Osmaikel, de 19 años. Ambos residían en la zona de Cayuco.

Familiares y sobrevivientes indicaron que los dos jóvenes eran las únicas personas que no sabían nadar. Al cierre de agosto, cuatro ocupantes de aquella lancha permanecían desaparecidos, según los datos recogidos por el IRMC.

El reporte incluyó dos eventos de desaparición que involucraron a 38 personas. Los cuatro casos sin resolver correspondían a los pasajeros del naufragio del 8 de agosto, mientras que el resto de los registros se vinculó con otros episodios de personas cubanas cuyo paradero no había podido establecerse.

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La precariedad motiva a los cubanos a abandonar su país. (REUTERS/Norlys Pérez)

Tres días después del naufragio frente a Las Martinas, otra embarcación salió de la costa cubana con 19 personas: 12 adultos y siete menores de edad. En ella viajaban Yusimy Garrobo Leiva, de 35 años, junto con sus mellizos Leosdel y Leosniel Oviedo Garrobo, de 2 años, residentes de Vertientes, Camagüey.

La familia buscaba reunirse en Cancún con Leobel Ricardo Oviedo, padre de los niños. La embarcación perdió contacto con tierra y quedó sin combustible durante la travesía. Sus familiares difundieron pedidos públicos de ayuda ante la posibilidad de que estuviera a la deriva.

El 20 de agosto, nueve días después de la salida, la tripulación del barco pesquero Tigres del Mayab 3 localizó a la lancha al noreste de Progreso, Yucatán, a unas diez millas náuticas de Chicxulub Puerto. Los pescadores entregaron agua y alimentos a los pasajeros y notificaron a la Capitanía de Puerto de Yucalpetén.

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La Novena Zona Naval de la Secretaría de Marina de México rescató a 16 sobrevivientes, entre ellos cuatro menores, quienes recibieron atención médica y quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. Los dos mellizos murieron durante el trayecto. Fuentes cercanas a la familia señalaron que uno falleció el 18 de agosto y el otro al día siguiente, después de varios días sin agua ni alimentos suficientes.

Otra embarcación salida de Cuba quedó a la deriva durante nueve días y los mellizos Leosdel y Leosniel Oviedo Garrobo murieron en la travesía hacia México. (Cortesía: Redes sociales)

Además de las cuatro muertes en el mar, el IRMC documentó otros dos fallecimientos de ciudadanos cubanos en contexto migratorio. Uno estuvo relacionado con una explosión de gas en Monterrey, Nuevo León, México. El otro correspondió al asesinato de un hombre de 28 años en una pensión de Montevideo, Uruguay.

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El índice clasificó los 13 eventos de agosto en seis categorías. Hubo cuatro hechos con personas fallecidas, tres detenciones, tres casos de desamparo institucional, una repatriación, dos desapariciones y un rescate.

Las detenciones involucraron a 64 personas. El informe también incluyó una repatriación aérea de 127 migrantes y un motín en el que participaron 41 cubanos detenidos en México. Esos dos eventos explicaron el aumento de personas involucradas respecto de julio, pese a que el total de incidentes descendió.

En julio se habían registrado 23 eventos con 27 personas afectadas. En agosto, la cifra de sucesos cayó un 43.5%, pero el número de involucrados subió un 725.9%, hasta llegar a 223.

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