Nacer en la escasez: la odisea de reunir lo básico para un recién nacido en Cuba

Una mujer embarazada vestida con un diseño azul sostiene su vientre frente a un armario lleno de ropa en una pintura con témperas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una adolescente cubana embarazada describió, a través de sus redes sociales y por ende bajo riesgo de represalia, las dificultades para acceder a productos básicos de higiene y cuidado para recién nacidos en Cuba, donde afirma que la falta de canastillas y la escasez en los comercios la obligaron a recorrer varios establecimientos sin lograr reunir los artículos necesarios.

La joven relató que consiguió únicamente un envase pequeño de champú y un frasco de talco. Pagó cerca de 1.200 pesos cubanos ($1,77 USD según el cambio del mercado informal) por el talco y 800 pesos ($1,18 USD acorde al cambio del mercado informal) por un champú de tamaño reducido, según su testimonio.

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“Esto literalmente es un lujo tenerlo”, afirmó al mostrar el talco que había podido comprar. La adolescente sostuvo que no recibió la canastilla destinada a las madres y que, al intentar adquirir los productos por cuenta propia, encontró una oferta limitada.

La joven dice que ya no encuentra los productos que antes integraban la canastilla

La entrevistada recordó que antes se comercializaban bolsas con pañales reutilizables, biberones —a los que se refirió como “pachas”— y kits de baño con champú, jabón y loción. También mencionó telas antisépticas y paños de gasa.

Diversos estuches transparentes guardan productos de higiene, pañales y dos biberones de plástico destinados al cuidado infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según relató, esos artículos formaban parte de opciones disponibles para las familias con bebés, junto con crema, colonia, aceite y jabón medicinal infantil. “Ya no están vendiendo nada de eso”, aseguró.

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El testimonio refleja la preocupación de una futura madre ante la necesidad de reunir artículos de primera necesidad antes del nacimiento de su hijo. La joven dijo que el costo de los productos disponibles supera las posibilidades de muchas familias.

“Caminé cantidad” y regresé con solo dos productos

La adolescente contó que recorrió varios lugares para buscar productos de aseo infantil. “Caminé cantidad y volví a mi casa solo con un champú y un talco porque literalmente era lo único que había”, relató.

Su situación incorpora una dimensión cotidiana a las dificultades de abastecimiento: la preparación para la llegada de un bebé exige pañales, artículos de higiene, telas, recipientes y medicamentos, pero la joven sostiene que esos productos son difíciles de conseguir o tienen precios elevados.

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“Si eres mami cubana cuéntame si te han dado canastilla o si has podido comprarla por la calle, porque la verdad es que está súpercaro todo”, expresó al dirigirse a otras madres.

Una mujer sostiene un envase de talco y un frasco de aceite infantil en una obra artística elaborada con trazos de témpera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su relato no permite establecer si la falta de canastillas responde a una situación generalizada o a una zona específica de la isla, pero da cuenta de la incertidumbre que enfrenta durante el embarazo para conseguir insumos para su bebé. Para finalizar su video, la joven dejo ver que para estar en el tercer trimestre de su embarazo, solo tiene unos cuantos insumos.

El portal de Médicos del Mundo visibiliza que Cuba enfrenta este 2026 una crisis económica, energética, demográfica y social, con consecuencias humanitarias que impactan en la salud de la población, con varios años consecutivos de recesión, inflación persistente, escasez generalizada y crisis energética.

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“El funcionamiento del sistema de salud se está viendo asimismo perjudicado por la falta de disponibilidad de desechables, fungibles, equipos y recambios”, detalla, desde donde pueden entrar los pañales desechables y otros insumos de los recién nacidos.