Hasta 70 barcos hacen cola frente al Danubio; atascos ralentizan exportación de granos de Ucrania

Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo y las interrupciones en sus envíos pueden hacer subir los precios internacionales (Reuters)

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Hasta 70 buques esperan cerca del Canal de Sulina, en el Danubio, para acceder a los puertos ucranianos y cargar cereales para su exportación, ya que la escasez de pilotos y la prioridad otorgada a otras cargas están provocando largos retrasos, informaron el miércoles comerciantes y analistas.

Después de que los ataques rusos bloquearon de hecho los puertos ucranianos del mar Negro -que gestionaban el 90% de las exportaciones de cereales del país-, algunos envíos se desviaron hacia los puertos fluviales del Danubio, cuya capacidad es mucho menor.

Los cargamentos de cereales compiten por el acceso con envíos de mayor prioridad, como el combustible, lo que ralentiza las exportaciones. Las frecuentes alertas de ataques aéreos, que obligan a suspender todas las operaciones portuarias, se han sumado a las dificultades.

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Ucrania es uno de los mayores exportadores de cereales del mundo y las interrupciones en sus envíos pueden hacer subir los precios internacionales.

“Al 25 de agosto, más de 50 buques esperaban para atravesar el canal de Sulina, mientras que solo entre cinco y siete buques al día se dirigían hacia los puertos ucranianos del Danubio”, señaló la consultora ASAP Agri.

La consultora señaló en Telegram que cada día de retraso puede suponer un costo de hasta 8.000 dólares, lo que se suma a unas tarifas de flete ya altas.

“La situación podría empeorar si las condiciones meteorológicas se deterioran en los próximos días”, añadió.

Katerina Kononenko, directora de operaciones de la naviera Avalon, dijo que se esperaba que el canal de Sulina permanezca cerrado durante unos dos días debido al mal tiempo.

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El río Danubio es el segundo más largo del continente europeo tras el Volga (Reuters)

“Dada la situación actual, esto supone un grave contratiempo. Hoy hay unos 70 buques esperando en la vía de Sulina. Por el momento, la capacidad real de tráfico del canal de Sulina para los buques con destino a los puertos ucranianos es de solo dos o tres buques al día. Es una cifra muy baja”, añadió.

Ucrania también dependió en gran medida de los puertos del Danubio en las primeras fases de la guerra, cuando Rusia bloqueó los puertos de la región del Gran Odesa. La capacidad de exportación de cereales a través del Danubio alcanzó su máximo en 2,5 millones de toneladas métricas al mes entre 2022 y 2023.

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Los volúmenes de exportación a través del Danubio siguen siendo mucho menores, pero los operadores comerciales los están aumentando gradualmente. La empresa estatal de ferrocarriles Ukrzaliznytsia dijo este mes que los volúmenes de transporte de cereales hacia los puertos del Danubio en agosto fueron 11 veces superiores a los de julio.

Los datos del Ministerio de Agricultura muestran que Ucrania exportó 539.000 toneladas de cereales entre el 1 y el 21 de agosto, frente a los 1,73 millones del mismo periodo del año anterior.

(Reuters)