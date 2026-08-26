El Salvador

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

El impacto de El Niño se refleja en la baja de los principales humedales y ríos del oriente, según datos y testimonios recogidos por especialistas en meteorología

La Laguna de Alegría y los principales ríos del oriente de El Salvador registran una disminución del agua asociada a la baja de lluvias. (Foto cortesía RETROSV)
La Laguna de Alegría y los principales ríos del oriente de El Salvador registran una disminución del agua asociada a la baja de lluvias. (Foto cortesía RETROSV)
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La circulación de imágenes y videos recientes en redes sociales ha puesto en evidencia una disminución alarmante del agua en la Laguna de Alegría y los principales ríos del oriente de El Salvador, asociada a la baja de lluvias en los últimos meses. El fenómeno, más que una percepción, corresponde a una realidad respaldada por datos meteorológicos y testimonios locales, situación que responde a una combinación de causas naturales y factores climáticos que afectan el equilibrio ambiental de la región.

La Laguna de Alegría, ubicada en el cráter del volcán Tecapa en el departamento de Usulután, se distingue por su comportamiento hídrico atípico. A diferencia de otros cuerpos de agua, su nivel fluctúa de manera abrupta y a menudo impredecible, producto de un sistema hidrogeológico complejo en el que influyen la filtración subterránea, la evaporación y la dinámica interna del volcán. Este año, la escasez de lluvias ha intensificado la reducción del caudal, agravada por la presión de los conductos volcánicos y la limitada recarga a través de la infiltración.

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La Laguna de Alegría, en el cráter del volcán Tecapa de Usulután, reduce su nivel por la escasez de lluvias y por su sistema hidrogeológico. (Foto cortesía RETROSV)
La Laguna de Alegría, en el cráter del volcán Tecapa de Usulután, reduce su nivel por la escasez de lluvias y por su sistema hidrogeológico. (Foto cortesía RETROSV)

En el oriente del país, la falta de precipitaciones se refleja también en los ríos, donde el descenso de los caudales muestra la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos. Videos y fotografías tomadas en municipios de Morazán y Usulután muestran lechos expuestos y una vegetación afectada, mientras habitantes de la zona narran cómo la sequía prolongada ha transformado el paisaje y ha puesto en riesgo la fauna local.

El meteorólogo Napoleón Galdámez, entrevistado en la televisión nacional, atribuye la situación al impacto del fenómeno de El Niño, que este año se presenta con una intensidad inusual. Según el experto, “en la zona oriental actualmente llevamos la tercer sequía. Si sumamos todos estos días que no ha dejado de llover, rondan unos 40 días, desde mayo a la fecha que no se ha percibido lluvia allí en la zona oriental”. La declaración ilustra la magnitud del déficit hídrico en la región y la prolongación de la sequía más allá de los patrones habituales.

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En la laguna de Alegría, Usulután (El Salvador), los niveles del agua han descendido drásticamente debido a la sequía que afecta a la región. Aquí, el agua se ha retirado cientos de metros y un hombre transporta un cántaro de agua a través del lecho seco de la laguna. Los efectos del cambio climático en la región centroamericana ya son extremos. (Foto archivo Infobae)
En la laguna de Alegría, Usulután (El Salvador), los niveles del agua han descendido drásticamente debido a la sequía que afecta a la región. Aquí, el agua se ha retirado cientos de metros y un hombre transporta un cántaro de agua a través del lecho seco de la laguna. Los efectos del cambio climático en la región centroamericana ya son extremos. (Foto archivo Infobae)

Los registros meteorológicos respaldan esta percepción. En la zona nororiental de El Salvador, agosto suele registrar entre 250 y 300 milímetros de lluvia. Este año, según Galdámez, “solo ha registrado cinco milímetros. Prácticamente, solo ha llovido aproximadamente el 10 % de lo que cae en agosto en esa parte del nororiente del país”. La zona sur del oriente, como La Unión, apenas alcanza el 20% de las lluvias habituales para el mes. A nivel nacional, el acumulado hasta agosto es de 760 milímetros, lejos de los 1.000 milímetros que se esperarían en condiciones normales.

El fenómeno de El Niño se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico central, lo que altera los patrones meteorológicos a nivel global. En El Salvador, esto se traduce en una reducción de lluvias, temperaturas elevadas y prolongación de las sequías, con un impacto directo en la disponibilidad de agua y la agricultura. Galdámez advierte que el evento podría extender sus efectos hasta marzo o abril de 2027, haciendo necesario un monitoreo constante de los recursos hídricos.

Las estaciones hidrológicas monitorean niveles y caudales de los ríos para alertar a las autoridades cuando el abastecimiento de agua para consumo humano o riego está en riesgo. (Foto cortesía Doré Arrieta)
Las estaciones hidrológicas monitorean niveles y caudales de los ríos para alertar a las autoridades cuando el abastecimiento de agua para consumo humano o riego está en riesgo. (Foto cortesía Doré Arrieta)

El monitoreo hidrológico adquiere un papel central ante este panorama. “Estas estaciones hidrológicas están monitoreando los niveles, los caudales de los ríos. Cuando ya se observa que el nivel de los ríos o los caudales están bajos, también se alerta a las autoridades competentes”, explicó el especialista. Este seguimiento permite anticipar situaciones de riesgo y movilizar recursos cuando el abastecimiento de agua para consumo humano o riego se ve comprometido.

En la Laguna de Alegría, la falta de lluvias y el aumento de la evaporación no son los únicos factores que explican la reducción del agua. El sistema volcánico introduce variables únicas, como la filtración subterránea y los escapes térmicos, que dificultan la predicción del comportamiento del humedal. Las investigaciones locales han documentado este fenómeno, subrayando el interés científico y ambiental que despierta la laguna.

La población local ha manifestado su preocupación por el impacto ambiental, señalando la muerte de especies y el deterioro del paisaje natural. Las imágenes difundidas en redes sociales han generado respuestas emotivas y un llamado a la reflexión sobre la necesidad de proteger los ecosistemas afectados por el cambio climático y las variaciones extremas del clima.

La conjunción de factores climáticos, geológicos y la acción del fenómeno de El Niño configuran un escenario desafiante para la gestión ambiental en el oriente de El Salvador. Tanto la Laguna de Alegría como los principales ríos de la región enfrentan una reducción de sus caudales, con consecuencias directas en la biodiversidad y en la seguridad hídrica de las comunidades. El monitoreo y la comprensión de estos fenómenos resultan claves para anticipar los retos ambientales que plantea el cambio climático en el territorio salvadoreño.

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