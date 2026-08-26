El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

Adonis Calderón Bonilla, de 24 años, terminó atrapado a ocho metros de profundidad, pidió auxilio entre desechos, fue extraído por bomberos y vecinos, y luego quedó bajo custodia por un caso de electrodomésticos. (Imagen retomada de Canal 8)

Guardar

Un hombre identificado como Adonis Calderón Bonilla cayó a una letrina de 8 metros cuando intentaba escapar de una persecución en Masaya por un presunto robo de electrodomésticos, y tuvo que ser rescatado antes de quedar bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones del caso.

El episodio ocurrió la mañana de este miércoles en una vivienda de la ciudad, en medio de un operativo en el que, según versiones de testigos y fuentes extraoficiales, el sospechoso huyó al advertir la presencia de agentes. El escondite elegido terminó por inmovilizarlo en el fondo de la estructura, completamente cubierto de heces y sin posibilidad de salir por sus propios medios.

PUBLICIDAD

Según el oficialista Canal 8, el hombre no solo trataba de evadir a la Policía, sino también a la persona afectada por el supuesto robo. La publicación situó el hecho en una letrina del barrio Andrés Vega Bolaños, mientras otra versión lo ubica en el sector de la Comarquita, en el barrio Sacuanjoche.

El sospechoso pidió ayuda desde el fondo de la estructura

La respuesta a la pregunta central del caso es directa: el presunto ladrón no logró escapar. Quedó atrapado en la letrina, comenzó a pedir auxilio por temor a morir ahogado entre desechos y debió ser sacado por cuerpos de emergencia y personas que estaban en el lugar.

PUBLICIDAD

El presunto implicado intentó evadir a agentes y a la víctima del caso, pero acabó pidiendo ayuda por miedo a ahogarse entre desechos antes de ser llevado a la delegación policial. (Imagen retomada de Canal 8)

De acuerdo con medios locales, vecinos participaron en las labores iniciales para asistirlo. Luego acudieron miembros de los Bomberos Unidos y de la Dirección General de Bomberos, que lo auxiliaron y lo extrajeron del fondo de la estructura.

Una vez fuera, los socorristas lo valoraron y determinaron que no necesitaba traslado a un centro asistencial. Ese dato fue reiterado por las versiones preliminares difundidas tras el rescate, pese a las condiciones en que fue encontrado.

La Policía lo llevó a celdas preventivas por el presunto robo

Tras la atención en el lugar, el hombre quedó a cargo de los agentes policiales presentes en el operativo. Después fue trasladado a la delegación de Policía de Masaya y, según fuentes extraoficiales citadas por el medio, a las celdas preventivas mientras continúan las indagaciones sobre el supuesto robo de electrodomésticos.

PUBLICIDAD

La identidad del sospechoso no había sido revelada en la primera información difundida por Canal 8. Otra versión posterior lo identificó como Adonis José Calderón Bonilla, de 24 años, y señaló que la persecución terminó con su captura después del rescate.

El sospechoso, identificado como Adonis José Calderón Bonilla, fue rescatado por bomberos y vecinos y quedó en celdas preventivas por un presunto robo de electrodomésticos. (Cortesía: La Prensa)

El caso atrajo atención por el riesgo físico de la maniobra. Introducirse en una letrina supone peligro de caída, atrapamiento, dificultad para respirar y exposición a sustancias contaminantes, además de la posibilidad de no poder salir sin ayuda.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles oficiales sobre el robo que habría originado la persecución. Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar si existen elementos suficientes para atribuirle responsabilidad penal.

PUBLICIDAD