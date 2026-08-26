Francia militariza el control migratorio en Mayotte con drones e inteligencia artificial

El Gobierno desplegará un destacamento militar permanente y un escuadrón de la Legión Extranjera en puntos estratégicos de Mayotte. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Guardar

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció este miércoles una militarización reforzada del control migratorio en Mayotte, el departamento francés de ultramar en el océano Índico, y vinculó por primera vez de forma explícita la ayuda al desarrollo que París destina a los países de la región con su nivel de cooperación en la contención de los flujos irregulares hacia el archipiélago.

Lecornu hizo el anuncio en la base naval de Dzaoudzi, en el marco de una visita de dos días a Mayotte, la primera desde que asumió el cargo en septiembre de 2025. Le acompañaron los ministros de Educación, Édouard Geffray; de Sanidad, Stéphanie Rist, y de Ultramar, Naïma Moutchou. El desplazamiento se produce año y medio después de que el ciclón Chido devastara el archipiélago.

PUBLICIDAD

El jefe del Gobierno se declaró dispuesto a “asumir una militarización más importante de la protección de la soberanía” de Mayotte. Anunció el despliegue permanente de un destacamento militar en puntos estratégicos del archipiélago y el envío de un escuadrón de la Legión Extranjera al islote de Mtsamboro, además de nuevos medios tecnológicos: drones tácticos y de largo alcance, globos de vigilancia equipados con sensores, inteligencia artificial para la detección de embarcaciones y nuevos radares que entrarán en servicio en 2027.

Mayotte, situada al norte de Madagascar, es el departamento más pobre de Francia y limita con el archipiélago de Comoras, un Estado independiente que reivindica la soberanía sobre la isla desde que esta optó por permanecer bajo administración francesa en el referéndum de 1974. Buena parte de la presión migratoria hacia Mayotte procede de esas islas vecinas, aunque el primer ministro señaló que en los últimos años también han aumentado las llegadas de personas originarias de la región africana de los Grandes Lagos.

PUBLICIDAD

Sébastien Lecornu vinculó la ayuda al desarrollo de París con la cooperación regional en materia migratoria hacia Mayotte.

El Gobierno francés reivindicó como resultado de su política de expulsiones la cifra de 16.500 personas alejadas del territorio desde comienzos de 2026, un aumento respecto al año anterior, según datos difundidos por la prefectura de Mayotte. Lecornu fijó como objetivo superar esa cifra antes de que termine el año y anunció un refuerzo presupuestario para la Policía de Fronteras y la Gendarmería en los próximos ejercicios.

La segunda medida anunciada por el primer ministro afecta a la política de cooperación. Francia aplicará un sistema de “bonus-malus” a la ayuda bilateral que destina a ocho o nueve países de la región, valorada el año pasado en 300 millones de euros, en función de su disposición a colaborar con los servicios de inteligencia franceses, luchar contra las redes de tráfico de personas, emitir salvoconductos consulares y aceptar la repatriación de sus nacionales en situación irregular. “Es normal que un país soberano que se esfuerza por responder a nuestras expectativas en materia migratoria reciba más apoyo que uno que coopera menos”, declaró Lecornu.

PUBLICIDAD

El otro eje de la visita ministerial es la reconstrucción del archipiélago tras el paso de Chido, el ciclón más violento registrado en la zona en casi un siglo, que golpeó Mayotte el 14 de diciembre de 2024 con vientos de hasta 220 km/h. El fenómeno causó al menos 39 muertos, según el balance oficial, y daños extensos en viviendas, centros educativos e infraestructuras eléctricas y sanitarias.

Una ley de programación para la refundación de Mayotte, promulgada en agosto de 2025 y actualizada el pasado 18 de agosto, prevé una inversión de 4.000 millones de euros entre 2026 y 2031. Según reconoció el propio Gobierno, solo se ha ejecutado el 12% de esa partida hasta la fecha, un retraso que ha generado críticas entre los cargos electos locales, a quienes Lecornu se reunió el miércoles en la Asamblea de Mayotte para intentar despejar dudas sobre el calendario de las obras.

PUBLICIDAD

En sus redes sociales, el primer ministro resumió el propósito de la visita como el de “levantar los bloqueos” administrativos y asignar “para cada proyecto un responsable, una fecha y un resultado verificable”.