Guatemala

Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

La decisión dejó sin efecto su actividad dentro de la agrupación, luego de que un juzgado de Mayor Riesgo D le impusiera dos años conmutables por entorpecer las pesquisas del caso Milton Orellana

El caso de Milton Orellana Polanco sigue sin resolverse porque no se conoce su paradero ni se han establecido las circunstancias o los motivos del secuestro.
El partido CREO expulsó a Juan Ramiro Morales Pineda y anuló su participación política tras su condena por obstaculizar la investigación del secuestro y la desaparición del periodista Milton Orellana Polanco. (Partido político CREO)
Guardar

El partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO) expulsó a Juan Ramiro Morales Pineda y anuló de inmediato su participación política en esa agrupación, luego de que un juzgado lo condenara a dos años de prisión conmutables por la desaparición del periodista Milton Orellana Polanco, ocurrido el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, en Jutiapa.

Morales Pineda se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos y reconoció cometer el delito de obstaculización de la investigación sobre el secuestro y la desaparición del presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, quien hasta el momento sigue desaparecido.

PUBLICIDAD

La condena incluye además el pago de Q10 mil por reparación digna, dinero que será destinado a una casa hogar. El proceso permanece bajo reserva y, hasta ahora, no se ha informado de qué manera Morales Pineda contribuyó a entorpecer las pesquisas.

Debido a la secretividad de las audiencias, se desconoce el detalle de la participación del político en la desaparición del periodista. Únicamente se ha revelado que son cuatro personas las que enfrentan proceso penal por el caso. No obstante, se cree que hay más personas involucradas.

El caso de Milton Orellana Polanco sigue sin resolverse porque no se conoce su paradero ni se han establecido las circunstancias o los motivos del secuestro.
El juzgado condenó a Juan Ramiro Morales Pineda a dos años de prisión conmutables y al pago de Q10 mil por reparación digna en el caso de Milton Orellana Polanco. (Partido político CREO)

CREO aseguró que desconocía el proceso penal cuando evaluó su nombramiento en Sacatepéquez

Luego de conocerse la sentencia y aceptación de su participación, el partido político CREO informó la decisión de expulsar a Morales Pineda a través de un comunicado publicado por el Comité Ejecutivo Nacional el 25 de agosto de 2026 en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Morales Pineda se perfilaba como Coordinador Departamental de Sacatepéquez. No obstante, sus aspiraciones políticas volvieron a quedarse en el olvido.

Según el comunicado, la decisión se tomó de “manera inmediata” y “deja sin efecto cualquier posibilidad” Morales Pineda asuma cualquier responsabilidad dentro de esa agrupación político.

El partido sostuvo que actuó conforme a sus estatutos internos y reivindicó su “compromiso con la integridad, el respeto al Estado de Derecho y la confianza de los guatemaltecos”. La decisión incluyó tanto la destitución como la anulación de cualquier participación política del ahora exdirigente dentro de CREO.

El caso de Milton Orellana Polanco sigue sin resolverse porque no se conoce su paradero ni se han establecido las circunstancias o los motivos del secuestro.
El Comité Ejecutivo Nacional de CREO publicó el comunicado en sus redes sociales oficiales. (Partido político CREO)

Entre los antecedentes políticos de Morales Pineda figura su intento de competir en elecciones pasadas como candidato a diputado por Sacatepéquez con Prosperidad Ciudadana. Documentos del Tribunal Supremo Electoral también lo identifican como secretario departamental de esa agrupación en ese departamento.

Aquella candidatura, al igual que la de Carlos Pineda a la Presidencia en 2023, quedó sin efecto por resoluciones legales que señalaron irregularidades en las asambleas del partido.

La condena fue dictada mientras el paradero de Milton Orellana Polanco sigue sin conocerse

El periodista Milton Orellana Polanco desapareció el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, en Jutiapa. Cuando ocurrió el hecho, se desempeñaba como presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa.

El caso de Milton Orellana Polanco sigue sin resolverse porque no se conoce su paradero ni se han establecido las circunstancias o los motivos del secuestro.
El caso de Milton Orellana Polanco sigue sin resolverse porque no se conoce su paradero ni se han establecido las circunstancias o los motivos del secuestro. (Partido político CREO)

La respuesta central del caso sigue siendo la misma: hay una condena por encubrimiento de la investigación, pero no hay noticias sobre el paradero del comunicador ni se han establecido las circunstancias o los motivos de su secuestro. La reserva del expediente también responde a que las autoridades no descartan la participación de más personas.

Morales Pineda es el cuarto implicado en la causa, de acuerdo con la publicación. No se ha informado si las otras personas señaladas ya resolvieron su situación legal.

Temas Relacionados

DesapariciónDesaparición forzadaGuatemalaElecciones 2027Partido PolíticoJuan Ramiro Morales Pineda

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

El impacto de El Niño se refleja en la baja de los principales humedales y ríos del oriente, según datos y testimonios recogidos por especialistas en meteorología

El Niño golpea fuerte: ¿por qué se están secando los cuerpos de agua en El Salvador?

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

El sospechoso quedó inmovilizado en el fondo de una estructura sanitaria, cubierto de heces y sin poder salir, hasta que socorristas y habitantes del sector lograron extraerlo durante un operativo en Masaya

El peor escondite: presunto ladrón queda atrapado en una fosa de 8 metros llena de excremento en Masaya, Nicaragua

Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

La Aresep archivó el estudio tarifario extraordinario que podía modificar el costo de la electricidad entre septiembre y diciembre, después de analizar información técnica y financiera suministrada por el ICE.

Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

Alexander “Chande” Ardón volvió a El Paraíso, Copán, después de ser absuelto en Honduras por lavado de activos. Su llegada, un día después del fallo, estuvo marcada por una multitud que lo recibió con globos, abrazos y aplausos, en contraste con su pasado judicial en Estados Unidos

Condenado por narcotráfico en EE.UU. y absuelto por lavado de activos en Honduras, así volvió “Chande” Ardón a Copán

Guatemala: comisión de Finanzas del Congreso discute un fondo permanente para estabilizar los precios de los combustibles

La iniciativa 6726 propone un mecanismo automático para amortiguar los aumentos internacionales sin establecer un precio único al consumidor, con un aporte inicial de hasta Q2,500 millones (aproximadamente USD 327.99 millones) y un límite legal de Q6,000 millones (alrededor de USD 787.69 millones)

Guatemala: comisión de Finanzas del Congreso discute un fondo permanente para estabilizar los precios de los combustibles

TECNO

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

La IA avanza en Perú, pero las empresas enfrentan un reto clave: mejorar su infraestructura tecnológica

Por qué no recibí la alerta de sismo en Android durante el fuerte temblor en Colombia

Usa el propio chat de WhatsApp como un espacio privado y seguro para guardar información

América Latina en el centro de la estrategia tecnológica de la industria aumotriz: electrificación y seguridad

Cómo usar electrodomésticos para ahorrar agua y energía durante las altas temperaturas del Fenómeno El Niño

ENTRETENIMIENTO

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Dónde ver las películas más icónicas de Tim Curry en streaming

Cuáles son las 10 películas más taquilleras de 2026

Así nació “I Will Always Love You”, la icónica canción de Dolly Parton que Whitney Houston inmortalizó en ‘El guardaespaldas’

‘Yellow Mirror’: así es el nuevo episodio de ‘Los Simpson’ que parodia a ‘Black Mirror’

“No siempre tener las respuestas puede crear magia”, afirmó Shawn Hatosy sobre su trabajo en The Pitt

MUNDO

La sequía amenaza la cosecha de papas en Bélgica y pone en jaque el plato más popular del país

La sequía amenaza la cosecha de papas en Bélgica y pone en jaque el plato más popular del país

Unos arqueólogos rusos hallaron en Kolomna un tesoro con más de 2.600 monedas de plata del siglo XV

Francia militariza el control migratorio en Mayotte con drones e inteligencia artificial

El Gobierno de Bélgica decretó una emergencia nacional por la ola de tiroteos narco en Bruselas

El embajador de Estados Unidos en Líbano condiciona el fin de la ofensiva israelí al desarme de Hezbollah