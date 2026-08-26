Partido político expulsa a un dirigente tras declararse culpable de la desaparición de un periodista de Guatemala

El partido CREO expulsó a Juan Ramiro Morales Pineda y anuló su participación política tras su condena por obstaculizar la investigación del secuestro y la desaparición del periodista Milton Orellana Polanco. (Partido político CREO)

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El partido político Compromiso, Renovación y Orden (CREO) expulsó a Juan Ramiro Morales Pineda y anuló de inmediato su participación política en esa agrupación, luego de que un juzgado lo condenara a dos años de prisión conmutables por la desaparición del periodista Milton Orellana Polanco, ocurrido el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, en Jutiapa.

Morales Pineda se acogió a la Ley de Aceptación de Cargos y reconoció cometer el delito de obstaculización de la investigación sobre el secuestro y la desaparición del presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa, quien hasta el momento sigue desaparecido.

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La condena incluye además el pago de Q10 mil por reparación digna, dinero que será destinado a una casa hogar. El proceso permanece bajo reserva y, hasta ahora, no se ha informado de qué manera Morales Pineda contribuyó a entorpecer las pesquisas.

Debido a la secretividad de las audiencias, se desconoce el detalle de la participación del político en la desaparición del periodista. Únicamente se ha revelado que son cuatro personas las que enfrentan proceso penal por el caso. No obstante, se cree que hay más personas involucradas.

El juzgado condenó a Juan Ramiro Morales Pineda a dos años de prisión conmutables y al pago de Q10 mil por reparación digna en el caso de Milton Orellana Polanco. (Partido político CREO)

CREO aseguró que desconocía el proceso penal cuando evaluó su nombramiento en Sacatepéquez

Luego de conocerse la sentencia y aceptación de su participación, el partido político CREO informó la decisión de expulsar a Morales Pineda a través de un comunicado publicado por el Comité Ejecutivo Nacional el 25 de agosto de 2026 en sus redes sociales.

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Morales Pineda se perfilaba como Coordinador Departamental de Sacatepéquez. No obstante, sus aspiraciones políticas volvieron a quedarse en el olvido.

Según el comunicado, la decisión se tomó de “manera inmediata” y “deja sin efecto cualquier posibilidad” Morales Pineda asuma cualquier responsabilidad dentro de esa agrupación político.

El partido sostuvo que actuó conforme a sus estatutos internos y reivindicó su “compromiso con la integridad, el respeto al Estado de Derecho y la confianza de los guatemaltecos”. La decisión incluyó tanto la destitución como la anulación de cualquier participación política del ahora exdirigente dentro de CREO.

El Comité Ejecutivo Nacional de CREO publicó el comunicado en sus redes sociales oficiales. (Partido político CREO)

Entre los antecedentes políticos de Morales Pineda figura su intento de competir en elecciones pasadas como candidato a diputado por Sacatepéquez con Prosperidad Ciudadana. Documentos del Tribunal Supremo Electoral también lo identifican como secretario departamental de esa agrupación en ese departamento.

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Aquella candidatura, al igual que la de Carlos Pineda a la Presidencia en 2023, quedó sin efecto por resoluciones legales que señalaron irregularidades en las asambleas del partido.

La condena fue dictada mientras el paradero de Milton Orellana Polanco sigue sin conocerse

El periodista Milton Orellana Polanco desapareció el 7 de febrero de 2025 en la colonia Santa Bárbara, en Jutiapa. Cuando ocurrió el hecho, se desempeñaba como presidente de la Asociación de Periodistas de Jutiapa.

El caso de Milton Orellana Polanco sigue sin resolverse porque no se conoce su paradero ni se han establecido las circunstancias o los motivos del secuestro. (Partido político CREO)

La respuesta central del caso sigue siendo la misma: hay una condena por encubrimiento de la investigación, pero no hay noticias sobre el paradero del comunicador ni se han establecido las circunstancias o los motivos de su secuestro. La reserva del expediente también responde a que las autoridades no descartan la participación de más personas.

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Morales Pineda es el cuarto implicado en la causa, de acuerdo con la publicación. No se ha informado si las otras personas señaladas ya resolvieron su situación legal.