Costa Rica descarta aumento en tarifas eléctricas para lo que resta de 2026

La Aresep determinó que no habrá un aumento en las tarifas eléctricas durante lo que resta de 2026, según informó el regulador general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los consumidores de electricidad en Costa Rica no enfrentarán un aumento tarifario durante lo que resta de 2026, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) decidiera archivar el estudio extraordinario que analizaba una modificación en las tarifas para los últimos meses del año.

La decisión fue anunciada este miércoles durante la conferencia de prensa del Gobierno de la presidenta Laura Fernández, quien semanas atrás había solicitado al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña, presentar oposición al eventual incremento.

El regulador general explicó que la determinación se tomó después de revisar los datos remitidos por el ICE dentro del expediente.

“Luego de analizar la información técnica y financiera suministrada por el ICE en este expediente, la Aresep decidió archivar el estudio tarifario, lo cual significa que no habrá aumento de tarifa en la electricidad el resto de este año 2026”, anunció.

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La noticia fue celebrada inmediatamente por Fernández, quien respondió con aplausos y un “¡Bravo! ¡Cuánto me alegra!”.

Fernández había pedido al ICE oponerse

Durante una conferencia de prensa anterior, Fernández consultó directamente a Acuña sobre la posibilidad de que el Instituto se opusiera formalmente al estudio.

“Me parece a mí de lo más aberrante que la empresa que vende la energía eléctrica, que la produce, la comercializa y la vende, no pide aumento y que venga la Aresep a pedir un aumento porque está autorizada a hacerlo”, manifestó entonces la presidenta.

La mandataria preguntó al jerarca si el ICE podía presentar un criterio durante el proceso y argumentar que la institución no necesitaba el incremento.

Acuña respondió que estaban revisando el procedimiento y confirmó que podían actuar en esa dirección.

En aquel momento, el presidente ejecutivo señaló que el ICE acumulaba ganancias superiores a ₡50,000 millones (USD 111 millones) en los primeros meses del año y defendió que la condición financiera de la institución no justificaba trasladar un incremento a los consumidores.

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“Financieramente no estamos sufriendo como para darle un garrotazo a la gente”, sostuvo Acuña.

Fernández solicitó entonces que el jerarca regresara a la siguiente conferencia de prensa con un reporte sobre las gestiones realizadas.

Incluso ofreció intervenir institucionalmente dentro de las posibilidades legales disponibles.

“Si yo puedo desde mi despacho hacer alguna coadyuvancia, también lo haría”, señaló la mandataria.

La presidenta Laura Fernández celebró la decisión de la Aresep de archivar el estudio tarifario que podía provocar un incremento en las tarifas eléctricas. Crédito: Casa Presidencial

ICE reporta ₡120,000 millones (usa 266 millones)en utilidades

Durante el anuncio de este miércoles, Acuña actualizó las cifras financieras del Instituto y aseguró que, al cierre del primer semestre de 2026, las utilidades alcanzaron los ₡120,000 millones (USD 266 millones)

El jerarca utilizó esos resultados para insistir en que la institución cuenta con suficiente solvencia y que no requiere un incremento tarifario.

“Esta es una buena noticia, no para el ICE, es una buena noticia para la gente, para la señora, para el emprendedor, para el industrial”, expresó.

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Según Acuña, los estados financieros muestran que el Instituto se encuentra en una posición que le permite trasladar los resultados de su gestión a los usuarios mediante la estabilidad tarifaria.

“Tenemos utilidades por ciento veinte mil millones de colones. Eso hace que el ICE sea una empresa absolutamente solvente”, indicó.

Y añadió: “Estamos generando plata, no ocupamos aumento tarifario”.

Acuña sostuvo que el objetivo es que la situación financiera de la empresa pública termine reflejándose en los bolsillos de los consumidores.

El presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña, aseguró que la institución no requería un aumento y destacó utilidades por ₡120,000 millones durante el primer semestre de 2026. Fuente: UCR

Aresep mantiene autonomía

Aunque Fernández vinculó políticamente el resultado con las gestiones realizadas por su Gobierno y el ICE, la propia mandataria hizo énfasis en que Aresep es una institución autónoma y que el regulador general no se encuentra subordinado a la Presidencia.

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“Yo no puedo despedir al regulador”, afirmó Fernández.

La presidenta agregó que “la Aresep goza de una autonomía donde él no es un subordinado directo de mi persona”, al referirse a posibles interpretaciones sobre la decisión de archivar el expediente.

El anuncio del regulador establece, en concreto, que después de analizar la información técnica y financiera aportada por el ICE, se determinó archivar el estudio, por lo que el ajuste que se encontraba bajo análisis no será aplicado durante el resto de 2026.

Fernández vuelve a presionar por reforma del mercado eléctrico

La presidenta aprovechó el anuncio para retomar otro de los debates relacionados con el sector energético: la ley de armonización del mercado eléctrico nacional.

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Fernández pidió a los diputados avanzar con la iniciativa y argumentó que, pese a los resultados financieros positivos del ICE, el país necesitará incrementar su capacidad de generación para responder al crecimiento de la demanda eléctrica.

Según la mandataria, la institución por sí sola no tendrá capacidad suficiente para generar toda la energía adicional que Costa Rica requerirá en el mediano plazo.

La presidenta mencionó particularmente las necesidades futuras de regiones como Limón, Puntarenas, Guanacaste y la Zona Sur.

“Aunque el ICE está volando con esos estados financieros que acabamos de ver, la necesidad que tiene el país de carga eléctrica para el presente y el mediano plazo no le va a permitir al ICE por sí solo generarla”, sostuvo.

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Por ello, realizó un nuevo llamado a la Asamblea Legislativa.

“Hago un llamado respetuoso pero vehemente a los señores diputados de que no le nieguen al pueblo de Costa Rica la actualización normativa que necesitamos para que nuestro país continúe por una senda de desarrollo y de crecimiento económico”, concluyó.

Por ahora, la consecuencia inmediata de la decisión comunicada por la Aresep será que el estudio extraordinario queda archivado y no habrá un aumento derivado de ese expediente en las tarifas eléctricas durante los meses restantes de 2026.