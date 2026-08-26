Unos arqueólogos rusos hallaron en Kolomna un tesoro con más de 2.600 monedas de plata del siglo XV

El Instituto de Arqueología de Rusia afirmó que el hallazgo en Kolomna es el mayor tesoro íntegro de monedas de plata rusas de la primera mitad del siglo XV disponible para investigación (Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias rusa)

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Arqueólogos rusos hallaron un tesoro con más de 2.600 monedas de plata del siglo XV en Kolomna, a unos 100 kilómetros al sureste de Moscú, un descubrimiento que, según informaron instituciones científicas rusas, corresponde al período de los príncipes Basilio I y Basilio II el Oscuro.

El conjunto apareció dentro de una pequeña jarra de cerámica enterrada en una fosa poco profunda, cerca del Kremlin local, durante excavaciones de rescate en el centro histórico de Kolomna. La información difundida por el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias de Rusia señaló que se trata del mayor tesoro íntegro de monedas de plata rusas de la primera mitad del siglo XV disponible para los investigadores.

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Las piezas fueron acuñadas sobre todo en las décadas de 1420 y 1430 y forman un conjunto numismático que permitió a los especialistas trabajar sobre un material completo, sin la dispersión habitual que presentan otros hallazgos de este tipo.

El instituto ruso precisó que la jarra guardaba más de 2.600 monedas de plata, una cifra que situó al descubrimiento por encima de otros tesoros comparables encontrados hasta ahora en el territorio de la antigua Rus.

La composición del tesoro mostró un predominio de monedas de los grandes príncipes y casi ninguna acuñada por príncipes subordinados, un dato que los investigadores asociaron a la circulación monetaria propia de Kolomna, considerada entonces la segunda ciudad del principado después de Moscú.

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El descubrimiento ofrece una posibilidad de reconstruir con precisión la estructura monetaria de un mercado regional dentro del Principado de Moscú. Los especialistas explicaron que la preservación completa del conjunto permite seguir el rastro de emisiones concretas y examinar en detalle la relación entre las distintas series de monedas que circularon en la ciudad durante ese período.

Las monedas fueron acuñadas sobre todo en las décadas de 1420 y 1430 y corresponden al período de los príncipes Basilio I y Basilio II el Oscuro (Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias rusa)

Las monedas pertenecen en su mayoría al tipo conocido como denga de plata, una pieza pequeña e irregular que en algunos contextos recibió comparaciones con una escama de pez por su forma. El total reunido en la jarra tuvo un valor estimado de unos 13 rublos, una suma considerable para la época.

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Los expertos señalaron que ese monto alcanzaba para comprar dos casas en la ciudad o un rebaño entero de caballos, una referencia que reforzó la idea de que el propietario del tesoro pertenecía a un sector acomodado.

Los arqueólogos prestaron atención especial a un grupo de monedas acuñadas en la propia Kolomna que muestran la imagen de un ave en pleno vuelo, una característica que apareció asociada a los últimos años del reinado de Basilio I.

(Con información de EFE y el Instituto de Arqueología de la Academia de Ciencias rusa)